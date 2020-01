Saudi-Arabia rahoitti tanskalaista moskeijaa miljoonilla kruunuilla

Tanskassa moskeija sai ensimmäistä kertaa rahoitusta Saudi-Arabialta.

Saudi-Arabia on lahjoittanut Kööpenhaminan Nørrebrossa sijaitsevalle Taiba-moskeijalle 4,9 miljoonaa Tanskan kruunua.

Islamilainen öljyvaltio on tukenut Euroopassa sijaitsevia moskeijoita aiemminkin, mutta kerta on ensimmäinen, kun maa lahjoittaa rahaa tanskalaiselle moskeijalle.

– En ole törmännyt tähän aiemmin. Tanskassa sijaitseviin moskeijoihin on liitetty muita maita, kuten Turkki ja Marokko. Vaikka Saudi-Arabia on aiemmin rahoittanut moskeijoita muissa Länsi-Euroopan maissa, Tanskassa kerta on ensimmäinen, Kööpenhaminan yliopistossa moskeijoita ja uskonnollisia yhteisöjä tutkiva Brian Arly Jakobsen toteaa Berlingskelle.

Tutkija Jakobsenin mukaan Saudi-Arabian kiinnostus kööpenhaminalaista Taiba-moskeijaa johtuu siitä, että äärikonservatiivinen maa pystyy tunnistamaan itsensä moskeijan toiminnasta.

Saudi-Arabian suurlähetystöstä perustellaan lahjoitusta Tanskan muslimiyhteisölle suunnatulla avustuksella. Lähetystön mukaan tämä on täysin Tanskan lakien mukaista.

Tanskan ulko- ja integraatioministeri Mattias Tesfaye (S) kertoo, että hallitus aikoo lähiaikoina laatia lakiehdotuksen, joka estäisi ulkomailta lähtöisin olevan rahoituksen, jonka tarkoituksena on demokratian mukaisten arvojen murentaminen.

Islamilainen Saudi-Arabia, jota syytetään toimettomuudesta terrorismin taloudellisen tukemisen kitkemisessä, on tunnettu muun muassa sukupuolisyrjinnästään. Alankomaalaisen Vapauspuolueen (PVV) johtajan Geert Wildersin mukaan ”Saudi-Arabiassa kameleita kohdellaan paremmin kuin naisia.”