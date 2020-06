Saudi-Arabian rahoittama Abdullah-keskus muuttaa Wienistä Geneveen

Saudi-Arabian rahoittama Kuningas Abdullah -keskus joutuu siirtymään Itävallan pääkaupungista Sveitsiin Geneveen. Vuoropuheluun ja kulttuurien väliseen ymmärrykseen tähdännyt keskus toimi Wienissä marraskuusta 2012.

Keskuksen (KAICIID) perustivat lokakuussa 2011 Saudi-Arabia, Itävalta ja Espanja. Vatikaani osallistuu toimintaan tarkkailijana. Jo Wienin toimitalon avajaisten aikaan mm. vihreät ja erilaiset kansalaisjärjestöt vastustivat hanketta. Sen epäiltiin edistävän wahhabismin leviämistä Eurooppaan.

Keskus nautti suurlähetystön kaltaista asemaa. Lokakuussa 2014 KAICIID joutui uutisotsikoihin järjestön silloisen pääsihteerin selitellessä Saudi-Arabian julkisia teloituksia.

– Ei niitä joka perjantai järjestetä, pääsihteeri lausahti. Siitä hyvästä lausunto noteerattiin ´vuoden möläytyksenä´.

Sittemmin keskusta syytettiin bloggaaja Raif Badawin saaman tuomion peittelystä. Hänet oli pidätetty 2012, tuomittu aluksi vankeuteen 7 vuodeksi ja 600 raipaniskuun, sittemmin tuomiota kovennettu 10 vuoteen lisärangaistuksen noustessa 1000 raipaniskuun. Tammikuussa 2015 pantiin toimeen ensimmäiset 50 raipaniskua. Badawin rikoksiksi oli luettu mm. fb-ryhmä, jossa hän sanoi ”muslimien, juutalaisten, kristittyjen ja ateistien olen tasa-arvoisia”. Tämä tulkittiin kehoitukseksi luopua islamista.

Edesmenneen kuningas Abdullahin mukaan nimetyn keskuksen tarkoitukseksi ilmoitettiin ihmisoikeuksien, oikeusjärjestyksen ja rauhan edistäminen. Tarkoitus oli myös vastustaa uskonnon käyttöä syrjinnän ja väkivallan perusteluna. Toiminnassa painottuisi kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu ja ymmärryksen lisääminen, yhteistyö, kumppanuus ja informaation vaihto.

Itävallan parlamentti vaati päätöksessään toukokuulta 2019, että ulkoministeriön on irtisanottava sopimus keskuksen sijoittumisesta Wieniin. Ratkaisu keskuksen sulkemisesta on tullut voimaan äskettäin. Tiedossa myös on siirtyminen Geneveen.

Siirto on takaisku Wienin asemalle kansainvälisten järjestöjen sijaintipaikkana. Kuten myös Geneve kuuluu Wien YK:n neljän virallisen päätoimipaikan joukkoon. Varsinainen päämaja on tietysti New Yorkissa. Neljäs virallinen on Kenian Nairobissa.

Wienissä pitävät majaa myös mm. öljyntuottajamaiden OPEC, kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ja Euroopan turvallisuusjärjestö OSCE (ETYJ). Kaikkiaan järjestöjen sijainti tuo 2,6 miljardin euron tulot Itävallan kansantalouteen.

Lähteet Kurier, Ralph Janik (1, 2), Wikipedia.de