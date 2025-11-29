Magdeburgissa käynnissä oleva oikeudenkäynti Saudi-Arabiasta kotoisin olevaa Taleb al-Abdulmohsenia vastaan on saanut yhä kaoottisempia piirteitä. Mies, joka ajoi autollaan väkijoukkoon Magdeburgin joulumarkkinoilla joulukuussa 2024, tappoi kuusi ihmistä ja loukkasi yli kolmesataa. Nyt hän istuu syytettynä 338 murhan yrityksestä – ja käyttää oikeussalia omien raivokohtaustensa näyttämönä.

Oikeudenkäynnin todistajapäivät ovat olleet järkyttäviä. Uhrien omaiset ja selviytyneet ovat kertoneet traumaattisista kokemuksistaan, mutta syytetty keskeyttää jatkuvasti, huutaa ja jopa väittää, että yksi uhreista olisi kuollut koronaviruksen seurauksena eikä hänen hyökkäyksensä takia. Tämä absurdi väite sai asianajajat ja tuomarin raivostumaan.

Forensinen lääkäri Gerald Brenecke kuvasi, kuinka 45-vuotias Nadine L. menehtyi akuuttiin sydänpysähdykseen paetessaan auton alta – mutta vammojen vakavuus oli kiistaton. Taleb al-Abdulmohsen tarttui tähän lausuntoon yrittäen väittää, että korona olisi tehnyt ihmiset alttiimmiksi sydänkohtauksille. Uhrien asianajajat pitivät väitettä ”täydellisenä hölynpölynä”.

Uhrien todistukset

Ensimmäisenä todistajana esiintynyt Anne Kathrin H. kertoi kyynelten läpi, kuinka hän ja hänen miehensä joutuivat auton alle. Molemmat loukkaantuivat vakavasti, ja perheen elämä muuttui pysyvästi. ”Hän vei meiltä turvallisuuden ja ilon”, Kathrin sanoi. Hän käy edelleen psykologisessa hoidossa ja osallistuu vertaistukiryhmään.

Toinen silminnäkijä, Mario T., kertoi kuinka hän vaimonsa kanssa yritti elvyttää pientä lasta ja auttaa loukkaantuneita. ”Nuo kuvat eivät koskaan katoa”, hän sanoi. Hänen vaimonsa kärsii yhä vakavista psyykkisistä seurauksista eikä uskalla mennä kaupungille.

Syyrialainen lääkäri Eyad I., joka työskenteli torilla, kuvasi kuinka hän joutui hoitamaan vakavasti haavoittunutta poikaa, jonka luu näkyi avoimesta haavasta. ”Poika tarttui minuun eikä päästänyt irti. Hän huusi kivusta”, Eyad kertoi.

Oikeussalin kaaos

Al-Abdulmohsen on käyttäytynyt oikeudessa kuin ”syytetty helvetistä”. Hän huutaa, rähisee ja väittää olevansa nälkälakossa, vaikka toimittajien mukaan hän vaikuttaa hyväkuntoiselta ja keskustelee vilkkaasti puolustusasianajajiensa kanssa. Hänet on jouduttu painamaan maahan lasikopissaan mellakoinnin vuoksi, ja hänen mikrofoninsa on usein suljettu.

Tuomioistuimen puheenjohtaja on todennut, että vaikka syytetyn käytös on uhrien omaisille sietämätöntä, hänen oikeuksiaan ei voida rajoittaa liikaa, jotta vältyttäisiin mahdollisilta valitusperusteilta. Tämä on kuitenkin merkinnyt sitä, että uhrit joutuvat kuuntelemaan hänen provokaatioitaan.

Viranomaisten epäonnistuminen

Al-Abdulmohsen työskenteli vuosia lääkärinä Saksassa, vaikka hänen taustastaan löytyi vakavia epäselvyyksiä ja jopa uhkauksia tappaa saksalaisia. Saudi-Arabian tiedustelupalvelu oli varoittanut miehen vaarallisuudesta, mutta viranomaiset eivät ryhtyneet toimiin. Hän sai lääkärinluvan huolimatta selvästä pätevyysvilpistä.

Tapaus paljastaa räikeän aukon Saksan viranomaisten toiminnassa ja nostaa esiin kysymyksen siitä, kuinka monia vastaavia riskejä maahanmuuton myötä on päästetty maahan.

Kansallinen taakka

Oikeudenkäynti itsessään maksaa veronmaksajille miljoonia, mutta se on vain pisara meressä. Saksalaiset maksavat vuosittain arviolta 50 miljardia euroa maahanmuuton kustannuksiin – asumiseen, sosiaalietuuksiin ja integraatioon. Lisäksi rikollisuuden ja terrorismin aiheuttamat turvallisuuskulut kasvavat jatkuvasti.

Jopa joulumarkkinoiden turvallisuudesta on tullut kallis menoerä. Perinteiset saksalaiset joulumarkkinat, kansallisen kulttuurin ylpeys, joutuvat nyt maksamaan kovaa hintaa ulkopuolelta tuotujen uhkien vuoksi.

Magdeburgin verilöylyn oikeudenkäynti on karu muistutus siitä, kuinka viranomaisten välinpitämättömyys ja maahanmuuttopolitiikan epäonnistumiset voivat johtaa traagisiin seurauksiin. Uhrien tuska on todellinen, mutta syytetty käyttää oikeussalia häikäilemättömänä näyttämönä omille raivokohtauksilleen. Saksalaiset veronmaksajat kantavat lopulta vastuun – sekä taloudellisesti että turvallisuutensa menettämisen muodossa.

Lähde: Remix News

