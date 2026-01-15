SDP:n eduskuntaryhmän johto rimpuilee häirintäkohun kynsissä

SDP:n kansanedustaja Ville Merinen nosti julkisuuteen vaietun ongelman, joka julkisten lausuntojen valossa näyttäisi keskittyvän sosiaalidemokraattien sisäiseen kulttuuriin.

Kansanedustaja Ville Merinen (sd) sanoi Ylen Vallan algoritmi -sarjan viidennessä jaksossa, että hän ei ole lainkaan uskaltanut käsitellä sitä, miten kansanedustajat kohtelevat avustajiaan.

”Vittu, se on ihan hirveää oikeasti. Se on niin vaikea aihe, että jos minä niin kuin sohaisen sitä, niin sitten minua aletaan oikeasti vihaamaan edustajien puolelta”, Merinen sanoo.

”Ajattele, kun sinulla on sellainen asetelma, missä sinä olet täysin suojattu ja jos työntekijä ei miellytä, voit sanoa, että vaihdetaan tämä. Hän ei voi sanoa eteenpäin mitään. Minä olen kuullut ihan hirveitä juttuja, mutta en voi sanoa, mitä”, hän jatkaa.

Tämän jälkeen toimittaja luettelee Meriselle ”fyysistä, seksuaalista, henkistä väkivaltaa, kiusaamista, ahdistelua, häirintää” ja Merinen vastaa: ”Juuri näin. Sinä sanoit ne ääneen. Tyyliin kaikkea.”

Tuppurainen: Kyse laajemmasta ilmiöstä

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoi IS:lle tiistaina, ettei ole kuullut, että eduskuntaryhmän piirissä olisi ollut häirintätapauksia.

IS: Onko mahdollista, että nämä asiat tulevat Sdp:ssä jonkun toisen henkilön tietoon kuin eduskuntaryhmän puheenjohtajan tietoon? Vai olisiko oletettavaa, että kuulisit siitä, jos tällaisia tapauksia olisi ollut?

Tuppurainen: Oletettavaa on, että kuulisin, jos olisi ollut häirintätapaus tai häirintätapauksia sdp:n eduskuntaryhmässä.

Keskiviikkona Tuppurainen sanoi IS:lle, että sdp:n eduskuntaryhmässä on ollut häirintätapauksia.

Iltasanomien haastattelussa hän kiistää toistuvasti, että ongelma liittyisi nimenomaan sdp:n eduskuntaryhmään. Tuppuraisen mukaan Merinen on epäilemättä saanut yhteydenottoja muualtakin kuin omasta ryhmästään.

Tuppuraisen käsityksen mukaan häirintäongelma ei rajoitu vain sdp:n eduskuntaryhmään, vaan kyse on laajemmasta ilmiöstä.

Lindström: Mikä sitten koetaan kiusaamiseksi tai häirinnäksi

Sdp:n eduskuntaryhmän pääsihteeri Rami Lindström kommentoi Merisen väitteitä Iltasanomille tiistaina.

– Meillä on tarkat prosessit, epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ohjesääntö, jonka mukaan siitä tehdään erillinen ilmoitus. Tällaisia ilmoituksia ei ole tullut.

IS: Et siis ole joutunut selvittelemään tai kuullut pääsihteerinä, että teidän ryhmässä esiintyisi fyysistä, seksuaalista, henkistä väkivaltaa, kiusaamista, ahdistelua tai häirintää?

– En ole. Tai siis mikä sitten koetaan kiusaamiseksi tai häirinnäksi. Niin kuin sanoin, joskus budjettiviikolla joulun alla voi olla, että kansanedustajan kommunikaatio ei välttämättä ole kovinkaan miellyttävää, kun on kovat paineet, ja (edustaja) saattaa ärähtää. Voi olla, että joskus tulee tällaisia esiin.

Mäkynen: Ei mikään puolue ole sen puhtoisempi tai huonompi kuin toinen

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen osallistui avustajien kohtelua koskevaan keskusteluun Instagramissa.

– Eduskunnassa on hyvin erilaisia ihmisiä ja siten erilaisia johtajia. Jokainen kansanedustaja on lähiesimiehen kaltaisessa asemassa. Itse saan tasaisin väliajoin tietoa vapaa-ajalle yllättäen työnnetyistä töistä, huutamisesta ja epäasiallisesta käytöksestä ja jopa erilaisesta häirinnästä, Mäkynen kertoi.

Mäkynen kertoo IS:lle, ettei hän ole kertonut kuulemistaan tapauksista eduskunnan työsuojelu­toimikunnalle, koska hän ei ole saanut siihen lupaa.

IS: Eli olet jättänyt ilmoituksen tekemisen avustajien vastuulle?

– Olen tarjonnut heille tukea ja sanonut, että voin itsekin viedä asiaa eteenpäin, mutta eivät ihmiset ole sitä halunneet.

Mäkynen kertoo, että hänen Instagram-kirjoituksensa oli lähinnä reaktio eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhion lausuntoihin.

– Rauhio sanoi, ettei hän tällaista tunnista ylipäätään ja lähti kiistämään koko ilmiön. Se ei vastaa käsitystäni.

Mäkynen torjuu sen käsityksen, että edustajien kehnossa kohtelussa olisi kyse nimenomaan Sdp:hen liittyvästä ongelmasta.

– Ehkä demarit ovat herkempiä puuttumaan ja nostamaan vaikeitakin asioita keskusteluun. En usko, että mikään puolue on sen puhtoisempi tai huonompi kuin toinen.

Rauhio: Ei ole minun kokemukseni eduskunnasta

Merisen kuvailu ei vastaa Tytti Tuppuraisen puolison, eduskunnan hallintojohtajan Pertti Rauhion käsitystä eduskunnasta. Rauhion mukaan viimeisimmät hänen tietoonsa tulleet tapaukset, joissa kansanedustajia on syytetty seksuaalisesta häirinnästä ovat usean vaalikauden takaa.

– Avustajajärjestelmä on kymmeniä vuosia vanha. Sille ajalle sattuu monenlaisia asioita eikä käy kiistäminen, etteikö sille sattuisi ongelma-asioita, joihin Merinenkin viittasi.

– En missään tapauksessa halua inttää tai kiistää sitä, mitä edustaja Merinen sanoo, mutta yleisesti ottaen tämä ei ole minun kokemukseni, Rauhio sanoi HS:lle maanantaina.

Rauhion näkemyksen mukaan edustajat eivät useinkaan ole hankalia, mielivaltaisia tai hyvinvoinnille haitaksi.

Silminnäkijät: Häirintää, ahdistelua, nöyryyttämistä ja alistamista

Iltasanomat julkaisi keskiviikkona silminnäkijöiden yksityiskohtaisia kertomuksia sdp:n useista vaietuista häirintätapauksista viime vuosilta.

Eräs IS:n haastattelema entinen avustaja sanoo ”tyrskähdelleensä” eduskunnan hallintojohtajan Pertti Rauhion HS:lle antamille kommenteille.

– En tiedä, mikä olisi ammattiryhmä, joka olisi enemmän hankala, mielivaltainen ja hyvinvoinnille haitaksi kuin kansanedustajat keskimäärin, ex-avustaja sanoo.

Kyse ei ole aina häirinnästä tai ahdistelusta. IS:n haastattelema ex-avustaja kertoo kuinka avustajan työ on ”liian usean poliitikon kohdalla” hyvin kuormittavaa.

– Juoksuttamista, huutamista, nöyryyttämistä, alistamista. Töitä työnnetään öihin ja viikonloppuihin sen suuremmin kyselemättä. Räjähdetään avustajalle, kun paineet ovat kovat. Ajatellaan, että aatteen palolla töihin tullut nuori henkilö kestää mitä vain.

Lindtman: Selvitetään kaikin käytettävissä olevin keinoin

Iltasanomien jutun jälkeen sdp:n puheenjohtaja Antti Lindtman otti häirintätapauksiin kantaa puolueen sisäisessä ”Salitiikerit” -viestiryhmässä.

IS:n mukaan Lindtman kertoo viestissä keskustelleensa asiasta Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen kanssa. Lindtman korostaa, että esiin tulleet tapaukset tullaan selvittämään ”kaikin käytettävissä olevin keinoin”.

Ei tarvetta ylimääräiselle kokoukselle

Ville Merinen esitti keskiviikkona Sdp:n eduskuntaryhmän sisäisessä viestintäkanavassa vaatimuksen ylimääräisestä eduskuntaryhmän kokouksesta.

IS:n tietojen mukaan Merinen vaatii ylimääräistä ryhmäkokousta koolle perjantaiksi.

Merinen kirjoittaa viestissään, että hänen Ylen ohjelmassa esiin nostama ”ongelmavyyhti” on ”valtava” ja ”luultua suurempi”. Merisen mukaan ogelmilta ”ei voida sulkea silmiä”. Merinen myös ehdottaa, että kokousta johtaisi ”neutraalimpi henkilö” kuin ”nykyinen ryhmäjohto”.

Sdp:n eduskuntaryhmä ei kokoonnu ylimääräiseen kokoukseen kesken istuntotauon, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo Ylelle.