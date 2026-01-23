SDP:n kansanedustajille vakavia häirintäsyytöksiä

Ilta-Sanomien mukaan kolme SDP:n kansanedustajaa liitetään useisiin häirintäväitteisiin, joista osa tapahtui puolueen kesäkokouksen yhteydessä.

Ilta-Sanomien mukaan SDP:n kansanedustajat Marko Asell, Jani Kokko ja Kim Berg kytkeytyvät puolueen sisällä kuohuvaan häirintäkohuun. Lehti tavoitti Kokon ja Bergin kommentoimaan väitteitä, mutta Asell ei vastannut yhteydenottoihin.

IS:n tietojen mukaan neljä epäiltyä tapausta on tapahtunut kuluvalla vaalikaudella, joista kolme samana iltana elokuussa 2023, kun SDP piti kesäkokoustaan Vantaalla. Kokouksen iltajuhlissa ja myöhemmin bussimatkalla Kokon kerrotaan kahdesti huutaneen ääneen, että eräs eduskuntaryhmän avustaja kuuluu seksuaalivähemmistöön — tieto, joka ei ollut laajasti tiedossa. Useat silminnäkijät vahvistavat tapahtumat, ja IS kertoo hallussaan olevan muuta näyttöä.

Kokko, joka itse kuuluu seksuaalivähemmistöön, sanoo lehdelle, että ryhmän sisäinen huumori on ollut “hurttia molempiin suuntiin”. Hän myöntää heittäneensä muutaman sopimattoman kommentin ja pyytäneensä niitä aamulla anteeksi, mutta kiistää häirinnän.

Samana iltana Asellin kerrotaan kysyneen naisavustajalta alatyylisesti, haluaisiko tämä seksiä. Tapaus on vahvistettu useista lähteistä.

Myös Bergin väitetään jatkoilla hotellilla kyselleen useilta naispuolisilta työntekijöiltä, “haluaisivatko he tulla häirityiksi”. Berg toimi tuolloin eduskuntaryhmän häirintäyhdyshenkilönä. Hän sanoo IS:lle epäilevänsä, että “kaksi eri tilaisuutta on mennyt sekaisin”, eikä tunnista kuvattua tapausta. Hänen mukaansa kyse olisi aiemman kauden tilanteesta, jossa todettiin käytöksen olleen asiatonta.

Lisäksi Asellin kerrotaan kosketelleen epäasiallisesti SDP:n naisavustajaa eduskunnan pikkujoulujen jatkoilla karaokebaarissa viime marraskuussa. IS kertoo nähneensä myös muuta todistusaineistoa näihin tapauksiin liittyen

