Sea Watch -järjestö: Siirtolaiset Kreikan saarilta on evakuoitava matkustajaristeilijöille

Saksalainen Sea Watch -järjestö on esittänyt uuden vaatimuksen. EU-komission tulee lähettää käyttämättöminä olevat matkustaja-alukset Kreikkaan hakemaan siirtolaisia.

Normaaliolosuhteissa Välimerellä toimiva ja kolmansien maiden siirtolaisia Pohjois-Afrikan rannikolta kyytiin poimiva Sea Watch -järjestö vaatii, että Kreikan saarilla oleilevat tuhannet siirtolaiset tulee evakuoida käyttämättöminä oleville matkustajaristeilijöille.

– COVID-19 leviämisen ja katastrofaalisten seurausten ehkäisemiseksi hyvissä ajoin kaikkien Kreikan saarilla oleilevien tulee välittömästi saada terveydenhuoltoapua, ja ylikuormitetut pakolaisleirit tulee evakuoida, Sea Watch vaatii internet-sivullaan.

Järjestön mukaan Euroopan satamissa käyttämättömänä olevat risteilyalukset soveltuvat evakuointitarkoituksiin parhaiten. Matkustaja-alukset ovat lopettaneet liikennöinnin toistaiseksi koronapandemian vuoksi.

– Suurissa valtameriristeilijöissä olisi tilaa usealle tuhannelle siirtolaiselle ja niissä on suhteellisen hyvät lääkintäosastot, Sea Watch selvittää.

Järjestö myös muistuttaa, että Saksassa 140 kaupunkia ja kuntaa on ilmoittanut halukkuutensa siirtolaisten vastaanottamiseen, ja liittovaltiolla yksistään on 40 000 majoituspaikkaa vapaana. Saksan valtio on kaiken lisäksi rahoittanut risteilijöitä 8 miljardin euron suuruisilla lainoilla.

– Jotka eivät halua ihmisten evakuointia, ovat osallisia mahdollisesti satoihin kuolemiin, Sea Watch -järjestön puheenjohtaja Johannes Bayer huomauttaa.