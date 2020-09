Sea-Watch -järjestön etsintäkone asetettiin lentokieltoon Välimerellä

Perjantaina Italian kansallinen ilmailuviranomainen ENAC asetti Moonbird -nimisen Cirrus Sr22 -koneen lentokieltoon. Kiellon astuessa voimaan kone oli Lampedusalla.

Sea-Watch -järjestö on käyttänyt konetta siirtolaisten paikallistamiseen Välimerellä.

Italian viranomaiset ovat sulkeneet silmämme Välimerellä, totesi Sea-Watchin tiedottaja Giorgio Lunardi.

– Perjantaista alkaen Moonbird -koneemme ei ole voinut lähteä ilmaan tarkkailemaan, mitä keskisellä Välimerellä Lampedusan ja Libyan välissä tapahtuu, Lunardi twiittasi.

🔴 BREAKING: our #Moonbird is grounded!

The criminalization of our sea rescue and aerial monitoring missions continues – now the Italian authorities have grounded our Moonbird and try to close our eyes on the #Mediterranean. pic.twitter.com/XyFDX7Lnd0

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) September 8, 2020