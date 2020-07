Seattlen mellakat: Poliisipäällikkö varoittaa – lait eivät enää päde

Emme voi taata kansalaisten turvallisuutta. Väestö saattaa olla oman onnensa nojassa. Poliiseja ei voi lähettää vaarallisiin tilanteisiin ilman asianmukaisia joukkojen hallintavälineitä. Näin sanoo Seattlen poliisipäällikkö viestissään asukkaille.

Kaupunginjohto kielsi poliisia käyttämästä kyynelkaasua, pippurisumutetta ja muita ei-tappavia välineitä tilannehallinnassa. Määräys astui voimaan sunnuntaina 26. heinäkuuta. Poliisipäällikkö Carmen Best sanoo, että tilanteissa joudutaan nyt menettelemään toisin kuin aiemmin.

Voi myös olla, ettei poliiseja lähetetä lainkaan vaarallisiin tilanteisiin heidän oman turvallisuutensa tähden. Silloin kansalaiset ovat oman onnensa nojassa ja joutuvat itse puolustamaan itseään, korostaa Best. Hän lähetti tilanteesta julkisen viestin asukkaille ja liikkeiden omistajille ja on ottanut yhteyttä myös kaupunginjohtoon.

Tilanne Seattlessa on erittäin vakava. Kuuteen kortteliin perustettiin lyhytikäiseksi jäänyt autonominen alue, jota ilmeisesti hallitsivat lähinnä väkivaltaiset mustaihoiset ryhmittymät. Lyhyt kokeilu johti lisääntyviin väkivaltaisuuksiin. Viime viikkoina äärivasemmistolaisten mielenosoituksissa on esitetty vaatimuksia, että poliisin rahoitus on lakkautettava.

Kesäkuun alussa kaupunki ja poliisi sopivat määräaikaisesta, 30 päivän kyynelkaasun käyttökiellosta. Tuolloin poliisipäällikkö Best oli itse antanut määräyksen, jonka kaupunginjohto hyväksyi. Esitys hyväksyttiin vielä kaupunginvaltuustossa.

Sittemmin viikkoa ennen kesäkuun loppua liittovaltion piirituomari päätti, että päätöksen toimeenpano keskeytetään toistaiseksi, koska se haittaisi poliisin toimintaa kriittisissä tilanteissa. Ratkaisu liittyi kaupungin ja liittovaltion yhteisiin toimiin levottomuuksien hallitsemiseksi kaupungissa.

Sunnuntaina voimaan astunut ei-tappavien aseiden käyttökielto julistettiin nytkin 30 vuorokaudeksi.

Lähteet Samhällsnytt (1, 2), Crosscut 1, 2).