Seida Sohrabi kritisoi viranomaisten toimia naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen estämiseksi Suomessa.

Seida Sohrabi, valtiotieteiden maisteri ja Lähi-idän asiantuntija kirjoittaa kolumnissaan Iltasanomissa, että Suomi on epäonnistunut maahanmuuttaja- ja muslimitaustaisten tyttöjen suojelemisessa.

Hän nostaa esille Seura-lehden viime viikolla julkaiseman artikkelin, jossa osoitetaan, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL pyrki peittelemään todellista tietoa naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisesta Suomessa.

THL:n toisen asteen opiskelijoille teettämässä kouluterveyskyselyssä kävi ilmi, että Suomesta on lähetetty 51 Suomessa syntynyttä tyttöä ulkomaille silvottavaksi.

THL julkaisi 11. kesäkuuta blogin, jossa selitettiin tuloksia. Blogissa kerrottiin, että ”vastaajien joukossa on todennäköisesti muutama ympärileikkauksen läpikäynyt Suomessa syntynyt tyttö”. THL on päättänyt, ettei se kysy tulevissa kouluterveys­kyselyissä silpomisesta.

Silpomisen estämisen parissa työtä tekevän Fenix Helsinki ry:n mukaan silpomisia kuitenkin tehdään luultavasti myös Suomessa.

Sohrabi toteaa kolumnissaan, että ”Suomi on epäonnistunut maahanmuuttaja- ja muslimitaustaisten tyttöjen suojelemisessa”.

– Paremmin ei voi ilmiötä vähätellä ja silpomisen läpi käyneitä tyttöjä loukata, Seida Sohrabi kritisoi THL:n antamaa viestiä.

Hän korostaa, että kysymyksiä silpomisesta ei suinkaan tule poistaa kyselystä, vaan kyselyn kattavuutta tulee laajentaa.

– Lisääntynyt tieto siitä, että Suomessa seurataan tyttöjen tilannetta, nostaa vanhempien kynnystä silpoa tyttärensä sukuelimet, Sohrabi toteaa.

Sohrabi muistuttaa, että naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen ei liity pelkästään islaminuskoon. Sitä tehdään sekä uskonnollisista mutta myös kulttuurisista lähtökohdista.

– Tyttöjen sukuelinten silpominen on naisten alistamista. Tarkoituksena on heikentää tai poistaa naisten seksuaaliset halut. Leikkaus suoritetaan, jotta tuleva aviomies voi varmistua siitä, että tyttö on neitsyt. Nainen on kuin kauppatavara, jonka arvo nojaa immenkalvon koskemattomuuteen, Sohrabi toteaa.

Vaikka Suomessa ilmiö ei ole aivan uusi, hyvin vähän on tehty barbaarisen perinteen kitkemiseksi. Sohrabi arvelee tietävänsä yhden syyn peittelyyn – rasistiksi leimautumisen pelon.

– Pelko rasistiksi leimautumisesta ei saa estää toimimasta ja puhumasta, ei myöskään pelko siitä, että tietyt ryhmät käyttäisivät sitä aseena maahan­muuttajia vastaan. Päinvastoin. Hiljaisuus ja tekemättömyys eivät saa mitään muutosta aikaiseksi, Sohrabi korostaa.

Suomessa on noin 10 000 ympärileikattua naista, joista valtaosa on leikattu ennen maahantuloa. Suomessa noin 600-3000 tytöllä on riski tulla silvotuksi.

Suomessa naisen sukuelinten silpomista ei ole kielletty erillisellä lainsäädännöllä. Silpomiset käsitellään törkeänä pahoinpitelynä.