Seinäjoen kultasepänliikkeen murron tekijät yhä karkuteillä – toista esitetään vangittavaksi

Seinäjoella Hyllykallion Prisman kultasepänliikkeeseen murtauduttiin lokakuussa 2025. Liikkeestä anastettiin koruja ja muuta omaisuutta yhteensä noin 343 000 euron arvosta. Toista törkeästä varkaudesta epäiltyä esitetään vangittavaksi poissaolevana.
Poliisi on esitutkinnan aikana saanut haltuunsa osan anastetuista koruista. Takaisin saatujen korujen arvo on noin 170 000 euroa, ja ne on palautettu asianomistajalle.
Esitutkinta on ollut vaativa ja laaja. Tutkinnassa on tehty yhteistyötä muiden poliisilaitosten kanssa, sillä rikoksessa on viitteitä niin sanotusta liikkuvasta rikollisuudesta.
– Esitutkinnassa kerätyn laajan aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että tekijät ovat tienneet tarkasti mitä ovat hakeneet ja toimineet rikospaikalla nopeasti, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Nappari kertoo.
Poliisi julkaisi aiemmin valvontakamerakuvan kahdesta epäillystä henkilöstä ja pyysi kansalaisilta havaintoja heidän henkilöllisyytensä selvittämiseksi.
Poliisin teknisissä tutkimuksissa on saatu näyttöä toisesta henkilöstä. Epäiltyä esitetään vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä rikoksesta. Poliisin tietojen mukaan rikoksesta epäilty on ulkomaalainen henkilö eikä hänen olinpaikastaan ole tietoa. Tästä syystä poliisi esittää epäiltyä vangittavaksi poissaolevana. Toinen epäillyistä on edelleen tuntematon.