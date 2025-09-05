Seitsemän AfD-poliitikkoa kuollut ennen vaaleja

Ennen syksyn paikallisvaaleja merkittävässä Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa on seitsemän Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen ehdokasta menehtynyt muutaman viikon sisällä, kertoo Welt.

Poliisi korostaa, ettei kuolemissa ole rikoksen merkkejä. Tapaukset kuitenkin aiheuttavat sen, että uusia äänestyslippuja täytyy painaa ja osa postiäänistä on uusittava. Osavaltio on 18 miljoonalla asukkaallaan tärkeä osa Saksan sisäpolitiikkaa, kun vaalit pidetään 14. syyskuuta.

AfD:n puheenjohtaja Alice Weidel jakoi eläköityneen ekonomistin Stefan Homburgin julkaisun, jossa kuolemien määrää kuvailtiin ”tilastollisesti lähes mahdottomaksi”.

Puolueen varapuheenjohtaja Nordrhein-Westfalenissa, Kay Gottschalk, sanoi Politico Berlin Playbook -podcastissa ymmärtävänsä, että kysymyksiä herää, ”mutta ettei ole mitään, mikä viittaisi muuhun kuin luonnollisiin syihin”.

”Haluamme, että tapaukset tutkitaan, mutta ilman että ajaudutaan heti salaliittoteorioihin”, hän sanoi ja painotti, että omaisia kohtaan on oltava hienotunteisia.

Poliisi kertoi uutistoimisto DPA:lle, että neljän ensimmäisen kuoleman syynä olivat luonnolliset syyt tai että syytä ei julkisteta omaisten toiveesta. Sama koskee kahta viimeisintä tapausta.

Samaan aikaan puolue on saanut tukea useilta amerikkalaisen oikeiston vaikuttajilta, jotka syyttävät Saksan hallitusta AfD:n tukahduttamisesta byrokraattisin keinoin.

