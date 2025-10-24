Seksuaalirikokset siirtyvät verkkoon

Kasvava määrä lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tapahtuu verkossa tai sen avulla. Teot kohdistuvat sekä tyttöihin että poikiin ja niitä tapahtuu kaikilla netin alustoilla, joita lapset käyttävät. Paras tapa ennalta estää näitä rikoksia on ylläpitää hyvää keskusteluyhteyttä lapsen kanssa myös verkkoon liittyvästä tekemisestä.

Verkkovälitteiset lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset voivat olla esimerkiksi seksuaalisävytteistä viestittelyä, kuvien tai videoiden lähettämistä tai pyytämistä tai web-kameran välityksellä tapahtuvaa hyväksikäyttöä. Osa netissä alkaneista rikoksista voi johtaa myös fyysiseen tapaamiseen ja kanssakäymiseen. Verkossa tapahtuneet rikokset tai teot, joissa lasta seksuaalisesti esittävä kuva on lähtenyt verkossa leviämään, voivat olla yhtä haitallisia lapselle kuin fyysisetkin teot.

Vastuu on aina aikuisella

Normaaliin lapsen kehitykseen kuuluu kiinnostus omasta seksuaalisuudesta. Vaikka lapsi olisi aloitteellinen viestittelijä verkossa, vastuu on aina aikuisella. Lapsen suostumisella seksuaalissävytteiseen yhteydenpitoon aikuisen kanssa ei ole merkitystä rikoksen kannalta.

Saman ikäisten nuorten välinen vapaaehtoinen seurustelu tai siihen liittyvä keskinäinen seksuaalissävytteinen viestittely tai vapaaehtoinen molemminpuoliseen sopimukseen perustuva kuvien lähettely seurustellessa ei täytä seksuaalirikoksen kriteerejä. Paljastavia kuvia eteenpäin muille lähettämällä tai niitä someen postaamalla toisesta alle 18-vuotiaasta lapsesta tai nuoresta, syyllistyy yli 15-vuotias nuori itse rikokseen.

Lähde: Poliisi