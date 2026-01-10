Seksuaalirikossarja syyttäjälle – 32 lapsiuhria

Tamperelaisen 20-vuotiaan miehen epäillään syyllistyneen 32 eri lapseen kohdistuneeseen seksuaalirikokseen. Tutkinnat ovat siirtyneet Sisä-Suomen poliisilta syyttäjälle syyteharkintaan.

Epäillyistä teoista 30 on niin sanottuja verkkovälitteisiä rikoksia, joissa mies on ollut Tiktok- ja Telegram-sovelluksissa yhteydessä lapsiin, pyytänyt lapsia muun muassa ottamaan itsestään alastonkuvia ja lähettämään niitä epäillylle. Joidenkin lasten osalta mies on uhkailemalla saanut lapset ottamaan alastonkuivia itsestään ja lähettämään niitä itselleen. Hän on myös lähettänyt itsestään alastonkuvia lapsille.

Edellä mainittuja verkkovälitteisiä seksuaalirikoksia on tutkittu seksuaalisina kajoamisina lapsiin. Uhkailuja on tutkittu nimikkeellä pakottaminen tai laiton uhkaus.

Mies on tavannut kahta lapsista. Toisen tapaamisen yhteydessä epäillään lapsen ja epäillyn miehen välillä tapahtuneen sukupuoliyhteys. Tässä asiassa rikosnimikkeinä on lapsenraiskaus ja raiskaus.

Toisen lapsen tapaamisessa epäillään lapsen ja miehen välillä tapahtuneen seksuaalista koskettelua. Tätä on tutkittu rikosnimikkeellä seksuaalinen kajoaminen lapseen.

Asianomistajina olevat lapset ovat tekojen aikaan olleet 12-15 vuotiaita.

Epäiltyjen tekojen jäljille päästiin miehen matkapuhelimiin tehdyillä laite-etsinnöillä.

Epäillyt teot ovat alkaneet vuoden 2024 alussa ja päättyneet vuoden 2025 elokuussa. Epäilty otettiin kiinni 2.8.2025. Hänet vangittiin Pirkanmaan käräjäoikeuden päätöksellä 5.8.2025 ja hän on edelleen tutkintavankeudessa.