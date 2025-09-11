Senegalilainen maahanmuuttaja murskasi homokumppaninsa kallon – kokaiininhuuruinen yö johti riitaan ja murhaan

Kokaiininhuuruinen yö päättyi veritekoon Ranskassa, kun 29-vuotias senegalilainen maahanmuuttajamies murskasi homokumppaninsa kotonaan. Seksuaalissävytteinen riita muuttui brutaaliksi murhaksi, joka järkyttää Toursin kaupunkia ja nostaa esiin vakavia kysymyksiä maahanmuutosta sekä kulttuurien yhteensopimattomuudesta.

29-vuotias Senegalista kotoisin oleva mies on tunnustanut surmanneensa 65-vuotiaan kumppaninsa, jonka kanssa hän oli ollut homoparisuhteessa.

Uhrin ruumis löydettiin kallo murskattuna sunnuntaiaamuna hänen kodistaan Toursin kaupungissa. Ruumiinavaus paljasti myös useita iskuja selkään, rintaan ja kaulaan, jotka oli todennäköisesti aiheutettu tylpällä esineellä.

Ouest France-lehden mukaan epäilty oli asunut uhrin kanssa useiden kuukausien ajan. Mies tuotiin Toursin syyttäjänviraston eteen maanantaina, jossa häntä vastaan aloitettiin virallinen rikostutkinta puolison murhasta. Syyttäjä Catherine Sorita-Minardin mukaan mies myönsi teon ja oli tapahtumahetkellä käyttänyt kokaiinia. Hänellä ei ollut aiempaa rikostaustaa.

Tapahtuman motiivi on yhä epäselvä, mutta epäilty on kertonut riidelleensä uhrin kanssa seksuaalissävytteisistä videoista.

Poliisi jatkaa todistajien kuulusteluja ja psykiatrisia arviointeja selvittääkseen tapahtumien kulun. Epäiltyä pidetään tutkintavankeudessa, ja asiantuntijat arvioivat hänen mielentilaansa sekä sitä, voidaanko hänet katsoa rikosoikeudellisesti vastuulliseksi teosta.

Lähde: Remix News

