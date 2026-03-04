Senegalilainen maahanmuuttaja raiskasi 14‑vuotiaan – selvisi sakolla

Mallorcalla alaikäisen raiskannut mies vältti vankilan, mikä on lisännyt raivoa maassa, jossa ulkomaalaisrikollisuus kasvaa ja hallitus suunnittelee jopa yli miljoonan laittoman maahanmuuttajan laillistamista.

Espanjassa kuohuu jälleen, kun ulkomaalaistaustaiset tekijät ovat lyhyen ajan sisällä syyllistyneet useisiin järkyttäviin väkivaltarikoksiin. Samaan aikaan maan hallitus ajaa läpi massiivista laittomien maahanmuuttajien armahdusta, jonka arvioidaan koskevan jopa yli miljoonaa ihmistä.

Mallorcalla oikeus päästi 26‑vuotiaan Senegalista tulleen miehen kuin koiran veräjästä, vaikka tämä myönsi raiskanneensa 14‑vuotiaan tytön. Tapaus on herättänyt laajaa raivoa erityisesti Palman alueella.

Tyttö houkuteltiin Instagramin kautta – mies raiskasi useita kertoja

Rikos tapahtui helmikuussa 2020. Tuolloin 20‑vuotias mies oli ottanut yhteyttä koulutyttöön Instagramissa ja kutsunut tämän kotiinsa Son Gotleun kaupunginosaan. Kun tyttö kieltäytyi riisuutumasta, mies käytti väkivaltaa ja raiskasi hänet useita kertoja, täysin tietoisena siitä, että uhri oli alaikäinen.

Tyttö teki rikosilmoituksen heti, ja poliisi otti miehen kiinni pian tapahtumien jälkeen.

Syyttäjä vaati 9 vuotta vankeutta – tuomio kutistui yhdyskuntapalveluksi

Espanjalaismedia OKdiarion mukaan mies teki syyttäjän kanssa sopimuksen, jonka ansiosta hän vältti vankilan kokonaan. Ehtona on, ettei hän syyllisty uusiin rikoksiin seuraavan kolmen vuoden aikana, suorittaa 60 päivää yhdyskuntapalvelua ja maksaa uhrille 7 500 euroa korvauksia.

Syyttäjä oli alun perin vaatinut yhdeksän vuoden vankeustuomiota ja 5 000 euron korvauksia. Oikeudessa mies myönsi pakottaneensa alaikäisen yhdyntään.

Madridissa laiton siirtolainen pahoinpiteli ja raiskasi nuoren naisen

Samaan aikaan Madridissa poliisi pidätti 22‑vuotiaan Kolumbiasta tulleen miehen, joka oleskeli maassa laittomasti ja jolla oli jo rikostaustaa, uutisoi El Mundo. Häntä epäillään 20‑vuotiaan naisen raiskauksesta, pahoinpitelystä ja ryöstöstä Retiron puistoalueella.

Tapaus on lisännyt vaatimuksia tiukemmasta maahanmuuttopolitiikasta. Useat poliitikot ovat syyttäneet hallitusta siitä, että avoimet rajat ovat tehneet Espanjasta rikollisten turvasataman.

Valenciassa kurkunleikkaukset – Barcelonassa nainen aivokuolleeksi

Valenciassa Guardia Civil (Santarmilaitos) pidätti 39‑vuotiaan Algerian kansalaisen, jonka epäillään rikkoneen lähestymiskiellon ja viiltäneen vaimonsa sekä tämän 12‑vuotiaan lapsen kurkut auki. Nainen oli viranomaisten seurannassa keskisuuren riskin väkivaltatapauksena, ja lähestymiskielto olisi ollut voimassa vuoteen 2027.

Barcelonan lähellä Calellassa poliisi otti kiinni 24‑vuotiaan marokkolaisen miehen, jonka epäillään hakanneen kumppaninsa tajuttomaksi tylpällä esineellä. Nainen joutui aivokuolleeksi, ja myös tämän äiti loukkaantui vakavasti.

Bilbaossa epäilty raiskaus ja murha – poliisi löysi uhrin asunnosta

Barakaldossa poliisi pidätti 27‑vuotiaan marokkolaismiehen, jota epäillään 54‑vuotiaan naisen raiskauksesta ja murhasta. Esitutkinnan mukaan nainen kuoli kuristamiseen, ja ruumiista löytyi myös pään alueen vammoja ja sukupuolielimiin kohdistunutta väkivaltaa. Poliisin mukaan epäilty palasi rikospaikalle hakemaan puhelintaan ja ilmoitti myöhemmin lompakkonsa kadonneeksi mainitsematta murhaa.

Hallitus armahtamassa jopa yli miljoonaa laitonta siirtolaista

Espanjan sosialistihallitus on ilmoittanut laajasta laittomien maahanmuuttajien armahduksesta. Virallinen arvio on noin 500 000 henkilöä, mutta vuotanut poliisianalyysi arvioi todellisen määrän olevan 1–1,35 miljoonaa.

Tilastot kertovat karua kieltä – ulkomaalaiset yliedustettuina väkivaltarikoksissa

Navarran aluepoliisin sisäinen raportti osoittaa, että ulkomaalaiset muodostivat:

62,96 % seksuaalirikoksiin liittyvistä pidätyksistä

73,3 % murhista ja murhan yrityksistä

71,77 % ryöstörikoksista

Tämä siitä huolimatta, että ulkomaalaisten osuus alueen väestöstä on vain 13,2 %.

Baskimaassa luvut ovat samansuuntaisia: 64 % pidätetyistä oli ulkomaalaisia, vaikka heitä on vain noin 14 % väestöstä.

Lue lisää aiheesta: