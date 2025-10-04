Sharia-lakia normalisoidaan, serkusavioliitot hyväksytään – Britannia luopuu länsimaisista arvoista

Britannian julkisen terveydenhuollon (NHS) raportti korostaa ”lähisukulaisavioliittojen hyötyjä” ja ohittaa vakavat geneettiset riskit. Samaan aikaan terveydenhuollon henkilöstöä ohjeistetaan ymmärtämään islamilaisia perhemalleja – mukaan lukien aborttikysymykset.
NHS joutui rajun arvostelun kohteeksi julkaistuaan raportin, jossa serkusavioliittojen terveysriskit sivuutettiin ja niiden ”hyötyjä” korostettiin. Raportti poistettiin nopeasti virallisilta sivuilta, mutta sen sisältö ehti herättää laajaa keskustelua.
Asiakirjassa väitettiin, että ”lähisukulaisavioliitot voivat vahvistaa perhesiteitä ja tuoda taloudellisia etuja”. Samalla jätettiin mainitsematta vakavat geneettiset riskit, kuten sirppisolutauti ja kystinen fibroosi, jotka ovat yleisempiä tällaisissa liitoissa.
Samaan aikaan terveydenhuollon henkilöstölle suunnatussa ohjeistuksessa kehotetaan ”kehittämään kulttuurista osaamista ja ymmärtämään serkusavioliittoja islamilaisesta näkökulmasta – mukaan lukien aborttikysymykset”.”
Kriitikot syyttävät NHS:ää kulttuurirelativismista ja lasten terveyden vaarantamisesta. Heidän mukaansa terveydenhuollon tulisi ensisijaisesti suojella lapsia, ei edistää kulttuurisia käytäntöjä, jotka lisäävät vakavien sairauksien riskiä.
Pääministeri Keir Starmer ei ole toistaiseksi ryhtynyt toimiin serkusavioliittojen kieltämiseksi, vaikka ne ovat edelleen laillisia Britanniassa ja noin 20 Yhdysvaltain osavaltiossa.
Samaan aikaan Itävalta on ryhtynyt toimenpiteisiin ja kieltänyt käytännön – osin perustellen päätöstä ulkomailla järjestetyillä sharia-avioliitoilla.
Lähde: European Conservative