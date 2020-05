Siirtolainen Balkanilla: ”Seuraavan ramadanin vietän Länsi-Euroopassa”

Balkanin siirtolaisleireillä vietetään koronapandemiasta huolimatta muslimien pyhää kuukautta ramadania. Olosuhteet ovat kuitenkin hankalat, ja monet muslimit ovatkin tyytymättömiä ruokaan ja hygieniaan.

Koronapandemian vuoksi entisestään tiukentunut rajavalvonta on pysäyttänyt monet siirtolaiset Balkanille, kauaksi unelmien Länsi-Euroopasta.

Bosnia-Hertsegovinassa on tällä hetkellä IOM:n arvioiden mukaan 7500 laitonta siirtolaista.

Basher on yksi heistä. 25-vuotias on lähtenyt liikkeelle Afganistanista. Nyt hän viettää aikaansa Biran leirillä Bosniassa lähellä Kroatian rajaa. Mies kaipaa kotiaan ramadanin aikana.

– Kaipaan kotimaata, koska kotona olemme yhdessä perheen kanssa, paastoamme, rukoilemme ja myös syömme yhdessä.

Basherin perhe Afganistanissa on köyhä, ja mies kertoo kulkeneensa monien maiden läpi etsiessään parempaa elämää. Hän kuitenkin juuttui Balkanille jo vuosi takaperin.

Afgaani on yrittänyt useasti ylittää Kroatian rajan pyrkiessään Euroopan unioniin, mutta tähän mennessä tavoite on pysynyt saavuttamattomissa. Nyt mies viettää ramadania leirissä, josta ei saa poistua COVID-19 -viruksen vuoksi.

Kaikki vastaanottokeskukset tarjoavat ramadanin aikana erikoisruokia muslimeille. Kolmesti päivässä tarjottavat iftarit ja suhurit kustannetaan EU:n rahastoista.

Basher ja hänen toverinsa valittavat tarjoilusta. He joutuvat kuluttamaan paljon aikaa jonottaessaan ruokaa, eikä hygieniakaan ole siirtolaisten toivomalla tasolla.

Serbian leireillä aikaansa viettää noin 8700 laitonta siirtolaista.

Bilal on aloittanut Länsi-Eurooppaan tähtäävän matkansa Irakin kurdialueelta.

Bilal muistelee haikeana aiempia ramadaneja Irakin kurdialueilla. Siellä heillä oli ”paljon erikoisruokaa ja kaikkea”. Serbiassa tilanne on paljon huonompi, mies valittaa.

– Täällä ei juhlita, ja kaikki ovat hermostuneita. Kun on vain läpikulkumatkalla, on hermostunut koko ajan.

Ramadanin vietto leirillä on vaikeaa.

– Tarvitsemme erikoisruokia kuten makeisia ja herkkuja, mutta valitettavasti meidän ei anneta poistua leiriltä hakemaan niitä.

Siirtolaisleirejä vartioi Serbian armeija, jonka presidentti Aleksandar Vučić mobilisoi valvomaan järjestystä paikallisten asukkaiden valitettua siirtolaisten rikollisuuden aikaansaamasta turvattomuuden tunteesta.

Leirin oma kauppa ei Bilalille kelpaa, sillä se on miehen mielestä liian kallis. Aiempi järjestely, jossa yksi siirtolainen haki ruoka-aineita alueen muista kaupoista, ei sekään miehen mielestä toiminut tyydyttävästi.

– Ennen yksi henkilö saattoi mennä ostamaan jotain toisille perheille, mutta se on vaikeaa, sillä olemme syyrialaisia, pakistanilaisia, kurdeja, joten kuinka 14 perhettä voisi luottaa yhteen henkilöön, että tämä toisi jotain juuri heille? Se on vaikeaa.

Rukoilukin on vaikeaa. Leirillä on erityinen rukoustila, mutta koronapandemian vuoksi suositus on, että sitä ei käytettäisi. Sen sijaan jokaisen muslimin tulisi rukoilla omissa huoneissaan.

Ismail on Algeriasta. Hän viettää ramadania Sidissä Länsi-Serbiassa.

Odotellessaan matkansa jatkumista kohti vaurasta Länttä, hän ja muutamat algerialaiset kaverit ovat toiveikkaina yrittäneet luoda oman ramadanin ilmapiirin.

– Seuraavan ramadanin vietän Länsi-Euroopassa. Jos en pääse sinne, palaan Algeriaan, mies on päättänyt.

