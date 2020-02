Siirtolaiset ulostavat Tukholman koulujen hiekkalaatikoihin

Tukholmalainen Kustaa Vaasa -koulu joutuu aitaamaan lasten leikkejä varten tarkoitetut hiekkalaatikot, koska siirtolaiset käyttävät niitä vessoina.

Kustaa Vaasa -koulu Tukholmassa joutuu ratkomaan erikoislaatuista ongelmaa. Hiekkalaatikoita käytetään vessoina. ”Hädänalaiset” eivät suinkaan ole lapsia, vaan EU-siirtolaisia, jotka yöpyvät alueella.

Koulun pihaa vartioidaan jo entuudestaan, jotta kutsumattomat yövieraat eivät pääsisi alueelle tarpeilleen. Koulussa ollaan kuitenkin lopen kyllästyneitä jatkuvaan hiekkalaatikkojen puhdistamiseen ulosteista.

– On sattunut niin, että EU-siirtolaisia on asustellut koulun pihalla, ja he ovat sotkeneet, joten meidän täytyy ryhtyä toimiin, Tukholman koulukiinteistöistä vastaavan SISAB:n hallituksen puheenjohtaja Peter Jönsson sanoo Mitt i-lehdelle.

Koulun pihavalaistusta tullaan parantamaan ja osia pihamaasta aitaamaan pitämään ”hädänalaiset” siirtolaiset poissa hiekkalaatikoista.

Kustaa Vaasa -koulu ei ole ainoa, jonka hiekkalaatikkoja käytetään vessoina. EU-siirtolaisten aiheuttama ongelma on tuttu koko kaupungin alueen kouluissa ja esikouluissa.

– Heti kun kuulemme koulusta jotain tapahtuneen, saavumme paikalle. EU-siirtolaisten osalta tällaista tapahtuu kaikkialla kaupungissa, Jönsson toteaa.