Siirtolaispaine Kreikan rajalla kasvaa edelleen

Siirtolaispaine Kreikan ja Turkin rajalla on voimistunut sunnuntain aikana.

Turkkilaistietojen mukaan yli 75 000 henkilöä on ylittänyt rajan ja he odottelevat nyt raja-alueella mahdollisuutta päästä Eurooppaan. Junge Freiheit kertoo useiden toimittajien raportoineen, että siirtolaisia kuljetetaan turkkilaisilla linja-autoilla kohti rajaa. Siirtolaisten joukossa on mediatietojen mukaan paljon Syyrian, Afganistanin ja Irakin kansalaisia.

Kreikan maahanmuuttoministeriön mukaan tähän mennessä on torjuttu jo 9 600 laitonta rajanylitysyritystä.

– Olemme kestäneet ja rajamme, jotka ovat myös EU-ulkorajoja, on suojattu, sanoi hallituksen tiedottaja Steiles Petras.

Hallituksen mukaan yöllä Lesboksen saarelle saapui lisäksi 220 laitonta maahanmuuttajaa. Kreikan hallitus odottaa tyyntyvän sään johdosta vieläkin suurempaa saareen kohdistuvaa painetta.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen (CDU) ilmaisi tukensa Turkin rajojen avaamisen johdosta toimenpiteen kohteeksi joutuville valtioille.

– Korkein prioriteettimme on, että Kreikalla ja Bulgarialla on täysi tukemme, von der Leyen kirjoitti twitterissä.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu on samaan aikaan kohdistanut vakavia syytteitä Kreikan hallitusta kohtaan.

– He heittävät häpeilemättä kyynelkaasupommeja tuhansien heidän porteillaan tungeksivien viattomien päälle, hän twiittasi.

Ulkoministerin mukaan Turkilla ei ole mitään velvollisuutta estää ihmisiä lähtemästä maasta, mutta Kreikalla on velvollisuus kohdella heitä ihmisolentoina.