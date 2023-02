Sinimusta Liike – Eduskuntavaalit 2023 – 88 ehdokasta

Sinimusta Liike on asettanut yhteensä 88 ehdokasta eduskuntavaaleissa. Ehdokkaat on keskitetty neljään vaalipiiriin, Keski-Suomeen, Pirkanmaalle, Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen. Puoluehallitus kiittää aktiivista jäsenistöään erinomaisesta ehdokashankinnasta, jonka loppukiri käytiin viimeisiin päiviin asti. 88:s ehdokas, espoolainen Pertti Kettunen saatiin mahtumaan vielä Pirkanmaan listalle Uudenmaan ollessa täynnä.

Sinimusta Liike on asettanut ehdokkaita eduskuntavaaleissa keskitetysti neljässä piirissä. Puolueen puheenjohtaja Tuukka Kuru on erittäin tyytyväinen ehdokashankinnan tulokseen. – Me olemme varsin uusi puolue, ei vielä vuottakaan rekisterissä ja meillä on näin paljon motivoituneita eduskuntavaaliehdokkaita. Vain hyvin pieni osa heistä on ollut aiemmin mitenkään mukana politiikassa. Pidän tätä vahvuutena, jäsenistöömme – eikä niin ikään ehdokasjoukkoonkaan kuulu leipääntyneitä tai ryvettyneitä poliitikkoja, vaan se on poikkileikkaus suomalaisesta kansasta, joka haluaa säilyttää oman kulttuurinsa, perimänsä ja kielensä, sekä palauttaa Suomen täysivaltaisen itsenäisyyden irtaantumalla haitallisista kansainvälisistä sopimuksista, Kuru toteaa ja jatkaa: – 88 ehdokasta ensimmäisissä eduskuntavaaleissamme kertoo siitä, että täysin muista puolueista eroavalle linjallemme on tilaus ja tarve.

Puoluesihteeri Terhi Kiemungin mukaan keskittäminen neljään vaalipiiriin oli strateginen valinta. – Realistinen tavoitteemme on saada vaaleissa läpi vähintään yksi kansanedustaja, ja vallitsevan vaalimatematiikan vuoksi puoluehallitus katsoi keskittämisen välttämättömäksi, jotta saadaan täysiä listoja niihin vaalipiireihin joissa asetamme ehdokkaita, Kiemunki sanoo. – On valitettavaa, että niin monessa vaalipiirissä ei voi näissä vaaleissa äänestää Sinimustaa Liikettä. Hajautettu ehdokasasettelu olisi valitettavasti saanut aikaan vajaita listoja kautta maan ja koska vaalilistan kokonaisäänimäärällä on suuri merkitys, päätimme näin. Me olemme vasta yhdeksän kuukautta vanha puolue, joten pidän ehdokkaiden määrää ja laatua erittäin hyvänä. Kaikkia halukkaita ei olla ehdolle hyväksytty, puolueen ohjelma on radikaali ja puoluekuri tiukka ja jokainen ehdokas on sitoutunut puolueen arvoihin ja linjaan.

Keski-Suomessa ehdokkaita neljätoista

-Ei tunnelmat voisi nyt paljon paremmat olla. Nyt kun on saatu kovalla työllä puoluekartalle uusi tinkimätön puolue, joka edustaa muista puolueista erottuvaa aidosti kokonaisvaltaista suomenmielistä politiikkaa, niin on erityisen innostavaa lähteä tässä mukavassa porukassa vaalitaistoon, iloitsee Keski-Suomen Sinimustien puheenjohtaja Tommi Lukkarinen.

Puolueen ehdokkaat Keski-Suomen vaalipiirissä:

Pasi Hokkanen, Timo Hokkanen, Christian Kautto, Eemeli Liimatainen, Tommi Lukkarinen, Hanne Matikainen, Eero Molkoselkä, Esa-Pekka Mustonen, Henry Mustonen, Olli Pasanen, Lasse Tähtivaara, Ilkka Viinikainen, Timo Väljä ja Janne Ylitalo.

Pirkanmaalla kaksikymmentä ehdokasta

– Olen lopputulokseen erittäin tyytyväinen. Ehdokkaiden keskittäminen neljään piiriin ja täysien listojen tavoittelu oli mielestäni hyvä vaalistrategia. Tavoitteemme näissä vaaleissa on saada yksi ehdokas sisään ja tämä parantaa tavoitteen toteutumisen todennäköisyyttä. Joku voisi katsella tällaista kikkailua kieroon, mutta meidän maailmankuvassamme demokratia on pyhän itseisarvon sijaan työkalu muiden joukossa. Tällä kertaa päätimme käyttää tätä työkalua tällä tavalla, toteaa Sinimustan Liikkeen Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Lauri Hokkanen.

Puolueen ehdokkaat Pirkanmaan vaalipiirissä:

Jarno Ahtimaa, Paavo Annala, Toni Helleharju, Lauri Hokkanen, Suvi Hokkanen, Jasmina Jalonen, Kainu Jokipii, Jarmo Kalliola, Riitta-Liisa Karinen, Pertti Kettunen, Terhi Kiemunki, Mikko Lehtimäki, Anton Lindeman, Antti Niemi, Petri Nordman, Tapio Rantanen, Joni Salonen, Johannes Sipola, Pasi Vahtola ja Aleksi Veikkola.

Uudellamaalla 37 ehdokasta

– Se, että saimme Uudellemaalle täyden listan huolimatta suuresta ehdokasmäärästä on ihan kiitettävä saavutus.

Vaaleihin lähtiessä mieliala onkin toiveikas ja luottavainen, sanoo Sinimustan Liikkeen Uudenmaan piirin puheenjohtaja Pyry-Lii Soinio ja muistuttaa, että tätä ei olisi saatu aikaan ilman koko puolueen yhteistä ponnistusta eikä ilman ehdokkaiden rohkeutta laittaa omat kasvonsa likoon aatteen puolesta.

Puolueen ehdokkaat Uudenmaan vaalipiirissä:

Valtteri Annala, Merja Fager, Janne Hanka, Juuso Heijari, Riku Hietamaa, Olli Huovinen, Toni Jalonen, Anton Jansson, Jani Karpila, Meri Kartta, Pasi Kuronen, Tuukka Kuru, Ossi Laine, Atte Lammi, Jasper Leppänen, Nina Metsälä, Janne Moilanen, Ilmari Ollila, Petri Partanen, Janne Peltonen, Joona Piisinen, Kim Saari, Sami Saastamoinen, Miro Sarola, Iisak Selin, Juho Seppälä, Aaro Siironen, Iiro Siironen, Miki Sileoni, Liisa Sirainen, Eero Snellman, Oona Soinio, Pyry-Lii Soinio, Marcus Tamminen, Petja Ursin, Eemil Virkkunen ja Otto Virkkunen.

Varsinais-Suomessa ehdokkaita seitsemäntoista

Varsinais-Suomen Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja Antero Kivisaari on erittäin motivoituneissa tunnelmissa. – Nyt meillä on kasassa piirin kärkitaistelijat vaaleihin ja muut piiriläiset tukee heidän menestystään. Ajattelemalla epätodennäköisen olevan mahdollista, saa käyttöönsä ihan uusia voimavaroja itsessään ja silloin vain taivas on rajana. Täysillä päälle ja katsotaan kuinka pitkälle se riittää, hehkuttaa Kivisaari.

Puolueen ehdokkaat Varsinais-Suomessa:

Patrik Heimola, Jarno Henninen, Marja-Terttu Henninen, Pauli Kaila, Antero Kivisaari, Kari Kulmala, Taika Mourujärvi, Tommi Mourujärvi, Kim Nieminen, Roni Nieminen, Ville Nurmela, Milka Ojala, Timo Rumpunen, Veini Tuominen, Julia Virtanen, Markus Virtanen ja Joona Välimäki.

Tutustu ehdokkaisiin: https://sinimustaliike.fi/vaalit/