Sinimusta Liike kannattaa datakeskusten kansallistamista: ”Suomi ei saa olla ulkomaalaisten teknologiajättien patteri”

Sinimusta Liike on julkaissut kannanoton, jossa se vaatii Suomessa toimivien datakeskusten siirtämistä valtiolliseen omistukseen. Liikkeen mukaan nykyiset keskukset hyödyttävät lähinnä ulkomaisia teknologiayhtiöitä samalla, kun suomalaiset maksavat niiden aiheuttamista kustannuksista.

Viime vuosina tekoälyn nopea kehitys on lisännyt datakeskusten tarvetta, mutta Sinimustan Liikkeen mukaan keskusten työllistävä vaikutus jää vähäiseksi. Rakennusvaiheen jälkeen työpaikat ovat harvassa, ja monet tehtävät hoidetaan etänä ulkomailta käsin.

Lisäksi datakeskukset kuluttavat valtavia määriä sähköä ja vettä, mikä kuormittaa Suomen sähköverkkoa ja nostaa energiakustannuksia. Puolueen mukaan tämä heikentää kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä ja sähköistämistavoitteita.

”Tavallisen asukkaan näkökulmasta tilanne on sangen nurinkurinen – he joutuvat maksamaan kohonneita sähkönhintoja ulkomaalaisten pystyttämistä keskuksista, jotka eivät maksa juurikaan veroja, joiden hyöty valuu maamme ulkopuolelle, ja joiden mahdollistamaa automaatiota käytetään epäsuorasti heidän omien työpaikkojensa korvaamiseen”, julkaisussa todetaan.

Datakeskusten perustaminen tapahtuu usein veronalennusten turvin, ja rakentajina toimivat ulkomaiset yritykset.

Puolue esittää, että jo olemassa olevat keskukset tulisi kansallistaa. Mikäli niille ei löydy kotimaista tarkoitusta, ne voitaisiin purkaa tai vuokrata ulkomaisille toimijoille korkeammalla hinnalla.

”Edullinen energia on suomalaisen teollisuuden elinehto, ja sen edut tulee kohdentua niille sektoreille, jotka työllistävät suomalaisia työntekijöitä ja hyödyntävät toiminnassaan suomalaisomisteisia yrityksiä – datakeskusten kohdalla nämä tavoitteet harvoin toteutuvat”, kannanotossa painotetaan.

Sinimusta Liike linjaa, että Suomen ei tule toimia ulkomaisten teknologiayhtiöiden resurssivarastona, vaan kansalliset edut on asetettava etusijalle.

Lue koko julkaisu täältä.

Sinimusta Liike

