Sinimusta Liike päättää kannattajakorttikeräyksensä ja palaa puolueeksi

Sinimusta Liike on kerännyt tarvittavan määrän kannatusilmoituksia päästäkseen takaisin puoluerekisteriin, josta se tiputettiin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vuosi sitten.

Yhteensä kortteja kertyi tämän keräyksen aikana noin 5800 kappaletta, mikä tarkoittaa sitä, että korttikeräys saatiin päätökseen ensimmäistä kertaa nopeammin ja edellistä kertaa huomattavasti suuremmalla korttien kokonaismäärällä.

Puolue kiittää Paavo Arhinmäkeä

”Suuri kiitos tästä kuuluu kaikille jäsenillemme ja tukijoillemme”, kiittelee Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru, joka kiittää lisäksi Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäkeä hänen antamastaan korvaamattomasta vetoavusta suomalaiselle kansallisradikaalille liikkeelle.

”Liikkeemme kannatusilmoitusten keruu olisi ollut huomattavasti haastavampaa ilman Arhinmäen pyyteetöntä halua nostaa puolueprojektimme valtakunnan kuumimmaksi keskustelunaiheeksi, sekä osoittaa omalla aktiivisella värväystoiminnallaan sen, kuinka epämiellyttäviä, häiritseviä ja outoja liikettämme vastustavat ihmiset todellisuudessa ovat. Olemme liikkeemme hallituksessa päättäneet palkita Arhinmäen erillisellä kirjapalkinnolla hänen panoksensa takia”, sanoo Kuru.

Sinimusta Liike on työkalu parlamentaarisen muutoksen aikaansaamiseksi

Kurun mukaan Sinimusta Liike palaa puoluerekisteriin laajemman kansallismielisen liikkeen kannalta parhaimpaan mahdolliseen aikaan, sillä sen nousu on tapahtunut yhtä aikaa laajemman kansallismielisen kentän virkoamisen kanssa.

”Muista kansallismielisistä ryhmistä poiketen Sinimusta Liike on ensisijaisesti puolue. Sen tehtävä on tarjota laajemmalle kansallismieliselle kentälle vakavasti otettava työkalu parlamentaarisen muutoksen aikaansaamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa”, Kuru toteaa ja jatkaa:

”Tältä osin liikkeemme yleisilme eroaa monista muista toimijoista – sen aktiivit toimivat omalla nimellä ja naamallaan siellä, missä muut ihmiset ovat. Sinimusta Liike on alusta lähtien linjannut, että sen toimintaan osallistumisessa tulee pitää matalaa kynnystä – ihmisillä tulee olla mahdollisuus olla meihin yhteydessä, sekä kohdata meidät tarvittaessa kasvotusten, mikäli heillä on mielensä päällä kansallismielisyyteen liittyviä kysymyksiä.”

Kurun mukaan tämä näkyy myös suhtautumisessa suomalaiseen mediaan. ”Avaamme mielellämme maailmankatsomustamme suuremmalle yleisölle, sillä emme koe siinä olevan mitään väärää. Itse asiassa päämäärämme ovat koko kansallisen olemassaolomme kannalta suorastaan ratkaisevassa asemassa”, Kuru sanoo.

Sinimusta Liike hylkää kahtiajaon vasemmistoon ja oikeistoon – keskiössä suomalainen kansakunta

Sinimusta Liike on maailmankatsomukseltaan, päämääriltään ja toimintatavoiltaan monilta osin ainutlaatuinen puolue Suomen puoluekentällä, sillä se on parlamentaarisista liikkeistä ainoa, joka hylkää toisen maailmansodan jälkeisen kahtiajaon vasemmistoon ja oikeistoon, ja joka nostaa politiikkansa keskiöön suomalaisen kansakunnan, jonka se tunnustaa biologisena, kielellisenä, kulttuurillisena ja historiallisena tosiasiana.

Suomen on oltava suomalaisten kansallinen koti myös satojen vuosien päästä

”Liikkeemme näkökulmasta yksittäistä poliittista toimenpidettä oleellisempaa on tarkastella sitä, mihin ihmisryhmään kyseistä politiikkaa kohdistetaan ja ymmärtää, että yhteiskunta ei muodostu julkilausumista, vaan ihmisistä, jotka sen alaisuudessa elävät. Kehitysmaalaisilla ihmisillä saamme luotua ainoastaan kehitysmaan, siinä missä suomalainen yhteiskunta lakkaa olemasta ilman suomalaista kansaa. Me emme aja integraatiota, emmekä halua ”suomalaistaa” kansaamme kuulumattomia elementtejä”, Kuru kertoo ja jatkaa:

”Me haluamme toimillamme varmistaa sen, että Suomi on suomalaisten kansallinen koti myös satojen vuosien päästäkin, ja ymmärrämme sen, ettei tämä päämäärä ole mahdollinen, jos työmarkkinamme, taloutemme, maanpuolustuksemme, ulkopolitiikkamme ja maahanmuuttolinjauksemme on ulkoistettu ylikansallisille ja siten epäkansallisille toimijoille. Niin kauan, kun olemme riippuvaisia muista kansoista, riippumattomuutemme ja itsenäisyytemme on näennäistä.”

”Sinimustan Liikkeen Suomi on suomenmielinen, suomenkielinen ja valkoinen Suomi, joka toimii tässä ajanhetkessä monikulttuurin, feminismin, liberalismin, materialismin ja kansainvälisen kapitalismin vastavoimana. Se on Suomi, joka tiedostaa, että maailman kahdeksan miljardin ihmisen joukossa suomalaisten osuus on häviävän pieni, ja mikäli pieni kansamme sulautuu tai tulee korvatuksi moninkertaisesti suuremmalla rodullisella kakofonialla, sen ainoa lopputulema on ajautuminen historiallisten sammuneiden kansojen joukkoon. Niin järkyttävää kohtaloa me Sinimustan Liikkeen edustajat emme tule omille jälkeläisillemme ikinä hyväksymään.”

Lisätietoja:

Tuukka Kuru

tuukka.kuru@sinimustaliike.fi