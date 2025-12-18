Sinimusta Liike: paluumuutto vai sukupuutto?

Paluumuutto on suomalaisessa poliittisessa diskurssissa suhteellisen uusi ilmiö, mutta Suomen ulkopuolella jo lähes valtavirtaa. Paluumuutto (remigration) tarkoittaa politiikkaa, joka pyrkii kääntämään värillisestä maailmasta valkoiseen maailmaan suuntautuvan muuttoliikkeen suunnan päinvastaiseksi, eli palauttamaan vierasperäisiä kansoja takaisin heidän oikeisiin kotimaihinsa.

Maahanmuuton aiheuttamaan väestörakenteen muutokseen voidaan politiikan keinoin reagoida monikulttuurilla, assimilaatiolla tai paluumuutolla

Sinimusta Liike kiteyttää julkilausumassaan, että monikulttuurin lopputulos on levoton epävaltio, joka käy loppumatonta kulttuurivallankumousta maan alati kutistuvaa kantaväestöä vastaan, ja jonka asukkailla ei ole enää mitään yhteistä toistensa kanssa. Tämän kaltaisen yhteiskunnan ainoaksi tehtäväksi jää enää tekohengittää liberaalikapitalistista talousjärjestelmää, joka ei tunnusta isänmaan, kielen tai kansan arvoa.

-Monikulttuurin kannattajat eivät edes oleta, että suomalainen elämäntapa selviytyisi rotujen ja kansojen sulatusuunista, minkä vuoksi monikulttuuria voidaan oikeutetusti pitää suomalaisten kannalta hengenvaarallisena myrkkynä, sanoo Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru.

Sinimustan Liikkeen mukaan assimilaatiolla tarkoitetaan vastavuoroisesti politiikkaa, joka tähtää vähemmistöryhmien sulauttamiseen osaksi kantaväestöä esimerkiksi koulutuksen, työelämän ja asepalveluksen avulla. Assimilaation näkökulmasta vierasmaalaisesta tulee kantaväestön edustaja, mikäli hän pukeutuu, puhuu ja käyttäytyy kantaväestön tavoin, eli ikään kuin ”sivistyy” osaksi kehittyneempää kantaväestön kulttuuria.

Assimilaation kannattajan näkökulmasta alati tummentuva Eurooppa ei itsessään ole ongelma, vaan se, etteivät nämä kivikautisista yhteiskunnista saapuvat muukalaiset välttämättä kannata estotonta homostelua, feminismiä tai holokaustikertomusten pohjalle rakennettua jälkiteollista liberalismia, Kuru toteaa.

– Maan kantaväestön suhteellisen osuuden pienentyessä lopulta ainoa väestönosa, jolta odotetaan sulautumista uuteen normaaliin, on valkoinen kantaväestö itse.

Sinimusta Liike pitää molempia edellä mainituista ideoista vaarallisina, sillä monimuotoisuus riistää suomalaisilta heidän kotimaansa, kun taas assimilaatio avaa suomalaisuuden määritelmän koko ihmiskunnan omaksuttavaksi. Paluumuuton näkökulmasta ihmisyhteisöjen sisäiset ominaisuudet ovat biologisia, eikä niitä voida muuttaa poliittisilla julkilausumilla, tulonsiirroilla tai monikulttuurisuuspropagandalla.

Sinimusta Liike vaatii toimenpiteitä maahanmuuton vaikeuttamiseksi

Englanninkielisten opiskelupaikkojen rajaamisella vain suomalaisille voitaisiin estää opiskelun perusteella tapahtuva maahanmuutto. Tiukkojen kielitaitovaatimusten edellyttäminen yksityiseltä sektorilta, yhdistettynä ankaraan saatavuusharkintaan ja raskaisiin lupaprosesseihin, vaikeuttaisi ulkopuolisen ja vieraskielisen työvoiman hyödyntämistä suomalaisissa yrityksissä.

– Maassa toimivien ulkomaalaisten yritysten toimintaa tulisi valvoa erityisen tarkasti, ja pienimmänkin rikkeen tulisi riittää perusteeksi oleskeluluvan menettämiselle. Euroopan ulkopuolelta saapuvien pakolaisten rajaaminen humanitäärisen suojelun ja sosiaalipalveluiden ulkopuolelle vähentäisi Suomen houkuttelevuutta elintasopakolaisten silmissä, Kuru sanoo.

– Näiden toimenpiteiden jälkeen maamme syrjäseuduille tulisi perustaa erillisiä karkotuskeskuksia, joihin sijoitettaisiin ne oleskeluluvattomat ihmiset, jotka eivät suostu vapaaehtoisesti nousemaan palautuslentoon tai joiden oma kotimaa ei suostu ottamaan heitä vastaan.

Mikäli Suomi ei enää tarjoaisi vierasmaalaisille syitä muuttaa tänne, suurin osa heistä muuttaisi suosiolla muualle Eurooppaan, tai mikä parasta, he jäisivät asumaan omiin kotimaihinsa Euroopan ulkopuolelle.

Paluumuuton hinta on verraten kohtuullinen

Vaikka paluulennon hinta on yhtä palautettavaa henkilöä kohti noin 1000 euroa, menoerää voidaan silti pitää kohtuullisena, jos sitä verrataan monien Euroopan ulkopuolisten kansojen aiheuttamiin kokonaiskustannuksiin Suomen julkiselle taloudelle.

Paluumuutot vaikuttaisivat myös suoraan asuntojen vuokriin suurissa kaupungeissa, sillä tälläkin hetkellä maamme väestönkasvusta 100 prosenttia selittyy maahanmuutolla. Aito työvoimapula osaavista työntekijöistä sekä edullisten vuokra-asuntojen ylitarjonta mahdollistaisivat työuraansa aloittaville suomalaisille nuorille ennennäkemättömän neuvotteluaseman, joka muuttaisi radikaalisti suomalaisten työmarkkinoiden toimintaa.

Sinimusta Liike pitää tärkeimpänä saada suomalaiset ymmärtämään se tosiasia, ettei helppoja ratkaisuja suomalaisen kansallisvaltion pelastamiseksi ole enää olemassa, eikä nykyinen järjestelmä korjaa itsestään aiheuttamiaan ongelmia. Suomalaiset ajautuvat lopulta vähemmistöksi omassa maassaan, mikäli nykyistä muuttovirtaa ei saada käännettyä.

– Käytännössä jäljelle jää vain kaksi vaihtoehtoa, paluumuutto tai sukupuutto. Kumman sinä valitset?

Julkaisu on luettavissa kokonaan Sinimustan Liikkeen verkkosivulla.