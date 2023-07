Sinimusta Liike: Raiskaustilastot laskuun pakkopalautuksilla

UN Women Suomi twiittasi hiljattain, että ”Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei saa käyttää keppihevosena rasismille ja syrjinnälle. Väkivaltaa ei lopeteta loukkaamalla muiden ihmisarvoa.” Järjestöllä on tapana luoda aasinsiltaa hetkittäisten puheenaiheiden ja feminismin välille omissa kannanotoissaan. Perussuomalaisiin liittyvä rasismikohu on ollut näkyvästi esillä koko kesän. Tarttuessaan tähän täkyyn YK:n alajärjestö vaati hallitukselta konkreettisia tekoja naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi, mutta ilman minkäänlaista mainintaa maahanmuutosta.

Tämä on osa isompaa sarjaa erinäisten organisaatioiden rasisminvastaisista ulostuloista. Kaksi keskenään ristiriidassa olevaa agendaa, feminismi ja monikulttuurisuus, tuodaan ilmi ilman, että toinen astuu toisen varpaille. Tosiasiassa maahanmuutto on lisännyt rikollisuutta esimerkiksi väkivaltaisten katujengien ja kasvaneiden seksuaalirikosten muodossa. Nämä katujengit, jotka koostuvat pääosin maahanmuuttajista, ovat selkeä uhka kantaväestön puolustuskyvyttömimmille jäsenille, eritoten naisille.

Poliisien nykyiset resurssit eivät riitä torjumaan tätä uhkaa riittävästi. Useat kantaväestöön kuuluvat naiset välttävät liikkumista julkisten paikkojen, kuten esimerkiksi juna-asemien ja kauppakeskusten lähettyvillä myöhään illalla. Kaikkein surullisinta Poliisin toiminnassa on se, että keski-Uudellamaalla kansalaisia on kehotettu välttämään liikkumista julkisilla paikoilla ja siellä, missä katujengitkin liikkuvat. Tämä ohjeistus käytännössä antaa katujengeille hiljaisen hyväksynnän väkivaltaisen toiminnan jatkamiselle. Hallituksen kyky torjua maahanmuuttoon liittyviä lieveilmiöitä on selkeästi täysin riittämätöntä.

Sinimusta Liike vastustaa sekä feminismiä että monikulttuurisuutta, ja vastustaisimme vieraiden kansojen läsnäoloa maassamme siinäkin tapauksessa, että ne eivät lisäisi rikollisuutta. Rikostilastot ovat kuitenkin yksi täysin perusteltu lisäsyy. Pyrimme lopettamaan maahanmuuton palauttaaksemme turvallisen ja etnisesti puhtaan Suomen, jossa suomalaisen kansan olemassaolo ei ole uhattuna. Tehokas valvonta sekä maahanmuuttajien pakkopalautukset parantavat valkoisten, kantaväestöön kuuluvien naisten turvallisuutta.

Sinimusta Liike