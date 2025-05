Sinimusta Liike Remigration Summit -seminaarissa

Toukokuun 17. päivä järjestettiin Milanossa ensimmäinen Remigration Summit-seminaari. Seminaarin tarkoitus oli tuoda yhteen eurooppalaiset kansallismieliset toimijat, tarjota heille alusta ja ideoita maahanmuuttajien paluumuuton edistämiseksi, kuunnella kiinnostavia puheita sekä verkostoitua keskenään. Puhujina oli muun muassa tapahtuman alullepanija itävaltalainen Martin Sellner, belgialainen identitääriaktivisti Dries Van Langenhove sekä alankomaalainen Eva Vlaardingerbroek. Sinimusta Liike osallistui tapahtumaan omalla delegaatiollaan, tarkoituksenaan tuoda muiden eurooppalaisten kansallismielisten toimijoiden hyväksi osoittautuneita keinoja ja ideoita osaksi puolueen tekemistä ja Suomen poliittista keskustelua.

Kesäinen Italia tuli delegaatiolle tutuksi vuokra-autolla matkaa taittaessa. Havainnot Milanosta myös vahvistivat seminaarin aiheen tarpeellisuutta, sillä maahanmuuttajat näkyivät todella vahvasti tämänkin historiallisen kaupungin katukuvassa. Huoli eurooppalaisesta Euroopasta on todellinen ja siksi ratkaisunkin pitää olla Euroopan laajuinen. Eurooppa on koko länsimaisen yhteiskunnan kehto ja kansojemme synnyinkoti, minkä takia onkin surullista nähdä se nykytilassaan.

Seminaari itsessään kesti reilut neljä tuntia, minkä aikana lavalla nähtiin niin kansallismielisiä aktivisteja kuin kansan- ja europarlamentinedustajia ympäri Eurooppaa. Nähtiinpä lavalla myös yksi Yhdysvaltojen republikaanipuolueen jäsenen ja White Papers Policy Instuten edustaja. Puheiden kantavana teemana oli taloudellisen ja etenkin moraalisen oikeutuksen esiin nostaminen paluumuutolle sekä paluumuuton tarpeellisuus valkoisten kansojen selviytymiselle. Tärkeimpinä keinoina mainittiin itse termin paluumuutto normalisointi arkisessa keskustelussa, niin kahvipöydissä kuin sosiaalisessa mediassa ja realististen ratkaisujen ehdottamista paluumuuton toteuttamiseksi. Paluumuuttokeskustelun normalisoinnin vauhdittamiseksi korostettiin toiston tärkeyttä ja Overtonin ikkunan siirtämistä erilaisin tempauksin.

Tapahtuma kohtasi samoja vastoinkäymisiä kuin vastaavat tapahtumat ympäri Eurooppaa: median, viranomaisten ja äärivasemmiston painostusta. Alkuperäinen tapahtumapaikka perui tilavarauksen vain muutamaa päivää ennen h-hetkeä äärivasemmiston uhkailun takia, mutta onneksi järjestäjien peräänantamattomuus ja aktiivisuus palkittiin ja uusi tila saatiin järjestettyä lyhyellä varoitusajalla. Häirinnän johdosta tapahtuma ja sen viesti nousi erittäin puhutuksi aiheeksi Italian mediassa, ja jopa poliitikot uskaltautuivat puolustamaan tapahtumaa sananvapauden nimissä. Lyhyt varoaika johti kuitenkin siihen, että seminaarin jälkeinen verkostoitumiseen tarkoitettu illallinen jouduttiin perumaan tilamuutosten takia.

Viranomaisten vainoa joutuivat kokemaan myös useat seminaarin puhujat, sillä Saksan identitäärejä estettiin lentämästä Saksasta Italiaan perusteluina mahdollinen mainehaitta Saksan liittotasavallalle. Nämä aktivistit kuitenkin pääsivät viranomaisten mielivallasta huolimatta paikalle ja heidät vastaanotettiin suurin suosionosoituksin esimerkkinä työstään oikean asian vuoksi. Yksi järjestäjistä, Dries van Langenhove, myös kohtasi poliittista vainoa viranomaisten taholta, sillä hänen osallistuminen oli vaakalaudalla mahdollisen vankeustuomion nojalla vain päivää ennen tapahtumaa käydyssä oikeuden istunnossa. Hänelle haettiin vankilatuomiota yksityisessä keskusteluryhmässä julkaistun meemin takia, jonka oli keskusteluun julkaissut joku muu kuin Dries itse. Ennen oikeudenkäyntiä hänen kotiinsa oli myös tehty ratsia Belgian poliisin toimesta keskellä yötä ja hänen viestintävälineitään oli takavarikoitu tutkintaa varten. Oikeudenkäynti lykkääntyi tuomarin terveydentilan takia ja täten Dries pääsi osallistumaan tapahtumaan.

Remigration Summit-tapahtuma ja kaikki sen ympärillä tapahtunut osoittaa, että kohtaamamme vastustus mielipiteidemme vuoksi on yleiseurooppalainen ilmiö ,ja sen ilmentymät ovat hyvin samanlaisia. Media, viranomaiset ja äärivasemmisto toimivat yhdessä, tehden kaikkensa sen eteen ettei viesti poliittisesta, toteutuskelpoisesta ja kestävästä ratkaisusta Euroopan demografiseen uhkaan leviäisi yleiseen tietoisuuteen. Raivokkaalla vastustuksella on kuitenkin päinvastainen vaikutus, sillä valtamedian monopoli tiedotusvälineenä ei nykypäivänä ole se monoliitti, jota se joskus on ollut, ja täten mustamaalaamisyritykset loppujen lopuksi kääntyvät eurooppalaisten kansallismielisten eduksi. Tämän on nähnyt niin Sinimustan Liikkeen korttikeräyksen aikana kuin nyt Italiassa, missä termi paluumuutto nousi Googlen haetuimmaksi termiksi median ja viranomaisten hyökkäysten takia. Toisekseen raivokas vastustus osoittaa, että seminaarissa esitetyt asiat haastavat oikeasti vallalla olevan konsensuksen ja ovat toteutuskelpoisia poliittisin keinoin, kunhan saamme näiden ideoiden taakse tarvittavan massojen tuen.

Sinimusta Liike kannustaa jäseniään, tukijoitaan ja lukijoitaan tutustumaan Remigration Summit 2025 some-kanaviin, sillä sinne julkaistaan muun muassa tapahtumaan puheet. Tapahtuman tilin löytää osoitteesta https://x.com/resum25.

Sinimusta Liike