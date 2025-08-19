Sinimusta Liike: Suomalaiset ensin

Suomessa on monia tapoja, joilla kansallisvaltion periaatetta eli Suomen valtion olemassaolon tarkoitusta on nakerrettu erinäisten julkisten ja yksityisten tahojen toimesta. Osa niistä on arkisia, toiset taas vakavampia.

Tiistaina Yle uutisoi Mikkelin kaupungin omistamasta rivitaloyhtiöstä, jossa kaikki asukkaat ovat häädön edessä vuoden loppuun mennessä, koska asunnot tulisivat yksityisen yrityksen vastaanottokeskuksen käyttöön (Yle 12.8.2025). Tämä on esimerkki, jossa toimet ovat sekä vakavimman luokkaisia että kohdistuvat arkisimpaan mahdolliseen, suomalaisen kotiin.

Tällaiset tapaukset eivät ole uusi ilmiö, vaan julkinen valta on ottanut suomalaisilta jakaakseen muukalaisille jo pidemmän aikaa. Esimerkiksi jo kymmenen vuotta sitten Linnaharjussa Porissa vanhainkoti muutettiin vastaanottokeskukseksi, jolloin sitä asuttaneet vanhukset siirrettiin muualle (Yle 29.9.2015).

Nämä tapaukset herättävät monessa itseään kunnioittavassa suomalaisessa voimakkaan tunteellisen reaktion. Se on varmastikin totta, että päättävissä pöydissämme on pieni suomalaisvastainen vähemmistö, joka iloitsee, kuinka he mahdollistavat suomalaisten syrjimistä saaden siitä itselleen suurimman mahdollisen itseinhoisen mielihyvän. He eivät kuitenkaan ole se ratkaiseva syy tai asenne, joka mahdollistaa tällaiset tapahtumat.

Kun yksilöjohtamista korostava järjestelmä, jonka valta kumpuaa ohjattavien ihmisten ja resurssien määrästä, saa mahdollisuuden tuoda lisää hallittavia ja huolehdittavia, se hakee ne vaikka ulkomailta. Se tarjoaa näillä maahantuoduille kaiken, kasvattaen organisaatiollista valtaansa, eikä oikeasti välitä valtioon tuodusta väestä, eikä varsinkaan siihen jo kuuluvista. Mikkelin kuntapäättäjätkään eivät enimmäkseen ole suomalaisvastaisia, vaan välinpitämättömiä palasia järjestelmässä, johon kantaväestön syrjintä on sisäänrakennettuna.

Sinimusta Liike katsoo, että kuntiemme ja kaupunkiemme ensisijainen prioriteetti ei ole minkään kaltainen elinvoimaisuus tai kasvutarve, jos se ei ole suomalaisten suomalaisille toteuttamaa. Kuntien tulee mahdollistaa suomalaisten asuminen, ja olemme täysin häätöuhanalaisten mikkeliläisten tukena vastustaessamme kunnan päätöstä. Valtiomme olemassaolon peruste on suomalaisen kansan olemassaolo. Jos ihmiselämän tarkoitus olisi tuottaa mahdollisimman paljon taloudellista toimintaa, ei olisi ikinä ollut tarvetta itsenäistyä lainkaan vuonna 1917, vaan olla vain osana ääriglobaalia ja -kapitalistista liittovaltiota.

Sinimusta Liike pitää tapausta yksityisen vastaanottokeskusta ylläpitävän yrityksen, Mikkelin kaupungin ja Maahanmuuttovirastoa hallinnoivan Suomen valtion yhteisenä epäonnistumisena. Vastaanottokeskuksia ei tule laajentaa suomalaisten koteihin, vaan pyrkiä lakkauttamaan lähettämällä kaikki niiden asukit takaisin isiensä maille. Vaadimme päätöksen perumista ja suomalaisten vuokralaisten oikeutta omiin koteihinsa.

