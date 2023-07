Sinimusta Liike: Tasa-arvoa suomalaisten kustannuksella

Petteri Orpon johtama porvarihallitus kokoontuu 16. elokuuta seminaariin, jossa sen on määrä keskustella yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä Suomessa sekä ulkomailla. Tähän osallistuvat tietenkin myös hallituspuolue Perussuomalaiset. Eiköhän se ole täysin selvää kenen kustannuksella näitä aatteita tullaan edistämään.

Varmasti jokainen suomalainen on huomannut, miten rankasti Suomen valtamedia on rääkännyt juuri valtaan noussutta porvarihallitusta. Aluksi elinkeinoministeri Vilhelm Junnila joutuu vihamielisten aktivistien kohteeksi, jotka ajavat miehen ulos ministerin penkiltä. Seuraavaksi valtiovarainministeri Riikka Purran vanhoja Scripta-kommentteja käytetään polttoaineena laajaan mustamaalauskampanjan pyörittämiseen. Orpon hallitus on alkanut kumartelemaan aktivisteille ja irtisanoutumaan rasismista. Tämä kaikki siitäkin huolimatta, ettei hallitusohjelmassa ei ole mitään rotuun viittaavaa, saati rasistista, (mikä on itsessään harmi).

Voidaan sanoa, että Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimpia maita. Taloudellisesti maamme on varsin keskiluokkaista. Köyhät ja rikkaat muodostavat vain marginaalisen osan suomalaisesta yhteiskunnasta. Maassamme pyritään hiljentämään kansallismielisiä toisinajattelijoita sakkojen tai mahdollisesti jopa vankeuden uhalla. Maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta kuvataan ainoastaan positiivisena ilmiönä, joka globalistien mukaan tekee vastaanottavasta maasta kulttuurisesti rikkaamman ja taloudellisesti vauraamman. Tästä ilmiöstä seuraava rikollisuus ja väkivalta kuitataan aina äärioikeiston propagandan ja yhteiskunnan suvaitsemattomuuden piikkiin. Kysymys siis kuuluu, miten Petteri Orpo ja muu hallitus saavat Suomesta entistä tasa-arvoisemman ja rasismin vastaisemman yhteiskunnan? Ja kenen kustannuksella tämä tulee tapahtumaan?

On hyvinkin mahdollista, että Suomessa alkaa samanlainen kehitys, joka on ollut havaittavissa Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Maamme jo valmiiksi suomalaisvastaiset puhelait saattavat saada uutta puhtia tasa-arvon ja rasisminvastaisen kampanjan nimissä. Työnantajia tullaan painostamaan ulkomaalaistaustaisten ja sateenkaariväen palkkaamiseen tavallisten etnisten suomalaisten kustannuksella, vain siksi että yhteiskuntamme vaikutusvaltaiset sektorit hehkuisivat moninaisuutta. Orpon hallituksen käyttämä kieli voi äkkiseltään johtaa toimintaan, jossa maitoa ja hunajaa jaetaan etnisten suomalaisten kustannuksella heille, joita Orpon kaltaiset ammattipoliitikot voivat käyttää maskotteina näyttääkseen, miten suvaitsevaisia ihmisiä he ovat.

Kristo Killström