Sinimusta Liike vaatii itärajan välitöntä sulkemista turvapaikanhakijoilta

Suomeen kohdistuu jälleen uusi turvapaikanhakijoiden muuttoaalto. Vaikka lukumäärät eivät vielä ylläkään vuoden 2015 syksyn huippulukuihin, on suunta äärimmäisen huolestuttava. Tällä hetkellä Suomen rajanylityspaikoille tulee päivittäin useita kymmeniä turvapaikanhakijoita, jotka toimivat Valko-Venäjän rajakiistan esimerkkiä mukaillen todennäköisesti suuremman muuttoaallon kärkijoukkona. Haastateltujen turvapaikanhakijoiden mukaan siirtyminen rajanylityspaikalle on tapahtunut yhteisymmärryksessä venäläisten viranomaisten kanssa, joita voidaan oikeutetusti pitää rajaselkkauksen mahdollistajina.

Turvapaikanhakijoiden lähettämisen taustalla on testata suomalaisten kriisinsietokykyä. Mikäli näennäisesti maahanmuuttokriittinen hallitus aikoo tukeutua jatkossakin EU:n turvapaikkalinjauksiin, se joutuu silloin käsittelemään jokaisen jätetyn turvapaikkahakemuksen joko yksin tai yhteistyössä muiden EU-maiden kanssa. EU:n rajavalvontaelin Frontex ei tunnusta jäsenmaiden oikeutta turvapaikanhakijoiden tarvittaessa väkivaltaiseen käännyttämiseen, jolloin Suomi joutuu vaikean valinnan eteen – aikooko se suojella rajojansa kansallisin intressein, kuten Puola teki aiemmin, vai antautuuko se ihmisoikeusteollisuuden halvaannuttamana potentiaalisen tulija-aallon edessä. Jos otetaan huomioon perussuomalaisten toiminta aiemman vastaavan rajakriisin aikana, vastaus on helposti arvattavissa.

Yksittäisten raja-asemien sulkeminen on pelkkää puuhastelua niin kauan kuin tulijoiden oikeuteen hakea turvapaikkaa ei uskalleta puuttua. Maahan itärajan kautta saapuneet kehitysmaalaiset edustavat samanlaista onnenonkijoiden joukkoa, joita Suomeen tuli jo aiemman maahanmuuttovyöryn seurauksena. Kyseisestä aallosta on jo kahdeksan vuotta aikaa, mutta siitä huolimatta myönteistä turvapaikkapäätöstä odottaa edelleen ainakin 3 000 ihmistä. Itärajan kautta saapuvat turvapaikanhakijat ovat siten pitkäaikainen riesa, josta suomalaiset joutuvat kärsimään vielä pitkään, mikäli oikeaa tahtotilaa ei päättävissä elimissä haluta löytää.

Sinimusta Liike on kansallismielinen puolue, joka näkee kansainvälisten sopimusten ainoastaan sitovan suomalaisten käsiä potentiaalisten kriisitilanteiden edessä. Jos Suomi antaa periksi globaalille ihmisoikeusteollisuudelle ja avaa sylinsä muukalaisille, se viestii kaikille kehitysmaissa lähtöä miettiville, että mahdollisuus leveämpään elämään valkoisten hellässä hoivassa on täysin todellinen. Se antaa myös Venäjän federaatiolle mahdollisuuden kohdistaa Suomeen uudenlaista biologista sodankäyntiä, jossa bakteerien ja virusten sijasta aseena toimii kehitysmaiden ylijäämäväestö, jonka ”hyöty” suomalaiselle kansakunnalle on täysin negatiivinen.

Sinimusta Liike vaatii Suomen itärajan välitöntä sulkemista kolmannen maan asukeilta, sekä maahan jo valmiiksi saapuneiden onnenonkijoiden välitöntä palautusta Venäjän puolelle. Vaadimme lisäksi maahan jo vuonna 2015 saapuneiden turvapaikanhakijoiden välitöntä palautusta omiin kotimaihinsa, ja mikäli se ei ole mahdollista, niin siihen turvalliseen maahan, jota kautta he kahdeksan vuotta sitten Suomeen saapuivat.

Sinimusta Liike