Sinimusta Liike: Valtion pidettävä kaivosyritykset poissa Viiankiaavalta

Sinimusta Liike vastustaa brittiläisen kaivosyhtiö Anglo American tytäryhtiö AA Sakatti Mining suunnitteleman monimetallikaivoksen perustamista Sodankylän Viiankiaavalle, sekä sen tukemista suomalaisten verorahoilla.

Viiankiaavan aapasuokokonaisuus kuulu sekä kansalliseen soidensuojeluohjelmaan että Natura-alueiden verkostoon ja on suojeltu sekä soidensuojelulainsäädännöllä että luonnonsuojelulailla. Kaivoksen perustaminen Viiankiaavalle edellyttäisi suojelun purkamista. EU-komissio on lisännyt Sakatin strategisesti tärkeiden hankkeiden listalle, joten EU:n suunnalta tulee selvästi painetta uuden monimetallikaivoksen perustamiseen.

Viiankiaavalle toteutettavan kaivoksen perustaminen vaatisi myös lakimuutosta ja ensimmäisen Natura-poikkeaman tekemistä Suomessa. Siten AA Sakatti Minigin kaivos muodostaisi vaarallisen ennakkotapauksen, jonka perusteella kansainväliset kaivosjätit voisivat jatkossakin vaatia oikeusteitse lupaa tuhota maamme arvokkaita luontokohteita.

Valtio-omisteinen Business Finland myönsi täyden 150 miljoonan euron verotuen AA Sakatti Minigille, vaikka eduskunta päätti korottaa hiljattain kaivosveroa. Kaivosveron korotuksesta odotetaan 70 miljoonan euron vuosittaista tuottoa nykyisen 30 miljoonan lisäksi, jolloin suurempi osa maamme uusiutumattomista luonnonvaroista tulevista tuotoista jäisi Suomeen.

Verotuet kuitenkin käytännössä leikkaisivat Suomeen kaivannaisista jääviä tuottoja merkittävästi siitäkin huolimatta, että Suomessa oli ennen kaivosverokorotusta, ja on vielä nytkin, kehittyneeksi maaksi melko matala kaivosvero. Verotuen myöntäminen Viiankiaavan kaivokselle on sikälikin omituista, että koko hanke on nykyisen lainsäädännön mukaan laiton.

Sinimustan Liikkeen vuoden 2023 eduskuntavaaliohjelmassa todettiin, että kaivostoiminnan tulisi olla kokonaan kielletty luonnonsuojelualueilla, ja että kaivostoiminta tulisi olla luvallista vain kotimaisille osittain valtion omistamille yhtiöille.

– Ehdottamamme lakiuudistukset olisivat estäneet AA Sakatti Miningin aiheuttamat haitat sekä Viiankiaavan luonnolle että Suomen kansantaloudelle, todetaan Sinimustan Liikkeen tiedotteessa.

Sinimusta Liike vastustaakin Viiankiaavan kaivoshanketta ja sen tukemista veronmaksajien rahoin.