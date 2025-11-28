Sinimusta Liike vieraili European Unity-konferenssissa Göteborgissa

Ruotsalaisessa Göteborgin kaupungissa järjestettiin marraskuun 22. päivä toista kertaa European Unity-niminen konferenssi, jonka tarkoituksena on toimia monikansallisena kohtaamispaikkana rotutietoisille eurooppalaisille nationalistijärjestöille.

Yksi konferenssin neljästä esiintyjästä oli Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru. Toinen puolueen edustaja paikalla oli hallituksen jäsen Lauri Hokkanen. Muut puhujat olivat Clann Eireann -järjestön puheenjohtaja Justin Barret Irlannista, Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen johtaja Fredrik Vejdeland Ruotsista ja pitkän linjan kansallissosialisti Povl Riis-Knutsen Tanskasta.

Radikaali maailmankatsomus luo tarpeen muutokselle

Konferenssi onnistui muun muassa eurooppalaisten nationalistien verkostoitumisessa ja tulevaisuuden yhteistyökuvioiden suunnittelussa. Tapahtuman ideologinen viitekehys oli monia vastaavia konferensseja latautuneempi, sillä neljästä esiintyjästä kolme edusti tunnustuksellista kansallissosialismia, eikä Sinimusta Liikekään ole koskaan arastellut puhua vereen ja maahan liittyvistä teemoista.

Kuru esitteli Sinimustan Liikkeen syntytarinaa ja puolueen kannattamaa suomalaisuuden määritelmää. Hän puhui myös kansallismielisen järjestäytymisen eri muodoista arvioiden keskusjohtoisen puoluekoneiston ja löyhempien verkostojen välisiä eroja ja niiden tarjoamia hyötyjä.

Radikaali maailmankatsomus luo tarpeen yhteiskunnalliselle muutokselle, ja lopullisen muutoksen aikaansaaminen ei ole mahdollista ilman järjestäytynyttä poliittista puoluetta, jonka tehtävä on toimia väylänä tulevaisuuden vaikuttajien nousulle, sanoo Kuru.

– Kurun mukaan puoluetoiminta tarjoaa selkeät raamit toiminnan luonteelle sekä tavoitteille, sillä jokaisen puolueen päämääränä on poliittinen valta, jota soveltamalla se kykenee muokkaamaan yhteiskunnasta enemmän arvojensa mukaisen.

Sinimusta Liike julkaisi videotallenteen konferenssista.

Nationalistit verkostoituvat aktiivisesti Euroopassa

Eurooppalaisen olemassaolon sanoma oli toista kertaa järjestettävän European unity-konferenssin ytimessä. Euroopan yhtenäisyys on välttämättömyys, sillä yksikään eurooppalainen kansa ei tule selviämään, jos kaikki muut valkoiset kansat tuhoutuvat ja katoavat historian hämäriin.

Konferenssi ei ollut ainoa kansainvälinen tapahtuma, johon Sinimusta Liike on kutsuvieraana osallistunut. Muun muassa toukokuussa 2025 Italiassa Remigration Summit -seminaarissa puoluetta edusti varapuheenjohtaja Tapio Rantanen ja Kaakkois-Suomen piirin puheenjohtaja Juuso Heijari.