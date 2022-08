Tiedote 23.8.2022

julkaisuvapaa

Sinimustan Liikkeen puoluekokous teki henkilövalintoja ja linjasi eduskuntavaaliohjelmaa

Sinimusta Liike piti sunnuntaina 21.8.2022 ensimmäisen puoluekokouksensa Varsinais-Suomessa. Liikkeen kannalta historiallisessa kokouksessa tehtiin täydennyksiä puolueen johtopaikoille ja selkeytettiin linjauksia tuleviin eduskuntavaaleihin liittyen.

Puolueen kokoontuminen osoitti nosteen, joka aidolla kansallismielisellä puolueella maassamme on. Uusia jäseniä tulee tasaiseen tahtiin, ja heitä yhdistää aito halu tavoitella puhtaasti suomalaista Suomea jota asuttaa tulevaisuudessakin suomalainen kansa. Vahvuutemme on politiikassa ryvettymätön, rehti ja tervehenkinen nuorekas jäsenistö, josta löytyy ainesta vaalivoittoon.

Kokouksen yhteydessä käytiin läpi eduskuntavaaliohjelmaa laativien työryhmien esityksiä. Ohjelma tulee olemaan ratkaisuhakuinen ja perusteltu, kattava kokonaisuus Sinimustalle Liikkeelle tärkeistä yhteiskunnallisista tavoitteista, jotka liittyvät vahvasti suomalaiseen kulttuuriin, ympäristöön ja kaikenikäisten suomalaisten hyvinvointiin. Ohjelma ottaa kantaa niin ajankohtaisiin kysymyksiin, kuin ikuisuusongelmiin, joita EU:lle ja monikulttuurisuudelle pokkuroivat valtapuolueet eivät ole pystyneet ratkaisemaan, vaikka jokainen vuorollaan on siihen saanut tilaisuuksia useiden hallituskausien aikana.

Kokouksessa kuultiin puheenjohtaja Tuukka Kurun linjapuhe, joka avasi puolueen syntyä ja sen vaiheita, jotka alkoivat paljon ennen sen rekisteriin merkitsemistä, sekä motiivia sen perustamiselle. Hän kuvaili puolueen aktivisteja, joille kansallismielisyys ei ole steriili ideologinen oppikokonaisuus, vaan elämäntapa, jota eletään todeksi joka ikinen päivä.

”Liikkeemme ei voi samaistua liberaalidemokraattisen maailman rasismihysteriaan. Meidän näkökulmastamme meidän oma perheemme on tärkeämpi kuin meille tuntemattomat ihmiset. Me olemme valmiita taistelemaan ja tarvittaessa kuolemaan oman kansamme puolesta, muttemme koe mitään velvollisuutta tehdä sitä meille vieraiden rotujen ja kulttuurien vuoksi. Meidän näkökulmastamme meidän oma kansamme, ja laajemmin katsottuna meidän oma rotumme, on arvojärjestyksessä muiden ryhmien yläpuolella. Me myös arvioimme poliittisia ja yhteiskunnallisia muutoksia siitä näkökulmasta, miten ne vaikuttavat suomalaisiin. Meidän kansamme olemassaoloa ei tarvitse hyväksyttää yhdenkään vieraan kansan kautta. Me emme myöskään menetä olemassaolomme oikeutta siksi, koska joku meille tuntematon kansa saattaisi kärsiä poliittisten linjaustemme vuoksi. Me emme myöskään ulkoista suomalaisten olemassaolon puolustamista yhdellekään toiselle kansalle, sillä kovan paikan tullen suomalaiset ovat ainoita, jotka ovat valmiita käymään eloonjäämistaisteluansa viimeiseen hengittävään sieluun asti. Nykyisessä ilmapiirissä nämä mainitsemani linjaukset ovat varmasti rasistisia, ja sen perusteella meitä pidetään osittain oikeutetustikin rasistisena liikkeenä. Kysynkin tähän väliin – mitä sitten vaikka olisimmekin sitä? Systeemin on aivan turha yrittää syyllistää meitä rakkaudestamme omaa kansaamme kohtaan,” Kuru linjasi.

Sinimustan Liikkeen maailma on sellainen, jossa valkoiset suomalaiset voivat kasvattaa uusia suomalaisia jälkeläisiä osana itsenäistä isänmaata, jonka luonnosta ja sen kantokyvystä pidetään kollektiivisesti huolta, ja joka toimii häikäilemättömästi niin sisäisiä kuin ulkoisiakin toimijoita vastaan, jotka pyrkivät toiminnallaan heikentämään suomalaisen kansakunnan vakaata perustaa.

Vapautuneelle varapuheenjohtajan paikalle puoluekokous valitsi kuluvalle kaudelle yksimielisesti pirkanmaalaisen Lauri Hokkasen, joka on toiminut puoluehallituksen jäsenenä ja viestintävastaavana. Hokkasen siirryttyä uuteen rooliinsa, valittiin edelleen yksimielisesti uudeksi puoluehallituksen jäseneksi satakuntalainen Tapio Rantanen jäljellä olevaksi kaudeksi.

Puoluehallitus on nimennyt ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaansa: Lauri Hokkanen, Pirkanmaa; Suvi Hokkanen, Pirkanmaa; Toni Jalonen, Helsinki; Meri Kartta, Häme; Terhi Kiemunki, Pirkanmaa; Antero Kivisaari, Varsinais-Suomi; Pasi Kuronen, Lappi; Tuukka Kuru, Häme; Tapio Rantanen, Satakunta; Miro Sarola, Lappi; Milka Ojala, Pohjois-Pohjanmaa; Aleksi Veikkola, Pirkanmaa;

Puheenjohtajan puhe julkaistaan kokonaisuudessaan www.sinimustaliike.fi

Lisätietoja:

Tuukka Kuru

tuukka.kuru@sinimustaliike.fi

Terhi Kiemunki

terhi.kiemunki@sinimustaliike.fi