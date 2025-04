Sinimustan Liikkeen ”Valkoinen vappu” Tampereella 1.5.2025

Perinteeksi muodostunutta ”Valkoista vappua” vietetään neljännen kerran Tampereella 1.5.2025. Kulkue lähtee liikkeelle Jugendtorilta klo 12.40.

Myös puheet pidetään Jugendtorilla.

Toni Jalosen puhe käsittelee koulutusta ja sitä, miten suhtautuminen siihen on pahsti vääristynyt. Emmi Sipilä puhuu kotiäitiydestä ja miten feminismi ”vapautti” naiset työelämään. Kolmas puhuja on Valtteri Pehkonen, joka käsittelee puheessaan nykyvasemmistoa ja sitä, kuinka se on hylännyt suomalaiset duunarit palvoakseen vähemmistöjä.

SML palaa puoluerekisteriin

Sinimusta Liike on kerännyt tarvittavan määrän kannattajakortteja ja palaa puoluerekisteriin. Liikkeen kannatus ja jäsenmäärä on nousujohteinen ja kannattajakortteja kertyy jopa enemmän kuin ns. ensimmäisellä kierroksella vuonna 2022, kun Sinimusta Liike rekisteröitiin puolueeksi.

