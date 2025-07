”Sinun ei tarvitse näyttää henkilötodistustasi missään” – viidesosa laittomista maahanmuuttajista saapuu nyt kätevästi lentäen

Maayhteyksien tiukentumisen vuoksi maahanmuuttajat lentävät yhä useammin Saksaan.

Viimeisten 12 kuukauden aikana Saksan liittovaltion poliisi on tunnistanut 12 858 laittomasti maahan saapunutta maahanmuuttajaa, jotka ovat saapuneet Saksaan lentäen. Määrä on merkittävä ja nopeasti kasvussa. Nykyään maahanmuuttajat valitsevat yhä useammin lentämisen Saksaan sen sijaan, että joutuisivat käymään läpi pitkän ja vaarallisen matkan useiden rajojen yli.

Lentäen Saksaan saapuvien maahanmuuttajien määrä kasvoi jyrkästi sen jälkeen, kun Saksa tiukensi rajavalvontaa.

Pelkästään tämän vuoden toukokuussa kirjattiin vähintään 977 laitonta maahantuloa lentäen Saksaan, mikä on yli 20 prosenttia kaikista tiedossa olevista laittomista rajanylityksistä.

Todellinen määrä on kuitenkin todennäköisesti paljon suurempi, koska Schengen-alueella matkustavat ulkomaalaiset eivät ole velvollisia esittämään henkilöllisyystodistusta. Tämän seurauksena heidät havaitaan usein vasta kauan sen jälkeen, kun he ovat lähteneet lentokentältä, jolloin heidän palauttamisensa on mahdotonta.

”Olisi johdonmukaista ilmoittaa asiasta myös Schengen-alueen lentorajoille”, sanoi Heiko Teggatz, Saksan poliisiliiton (DPolG) hallituksen jäsen. ”Jos salakuljettajat eivät ole täysin tyhmiä, he tuovat ihmiset muista Schengen-maista Saksaan lentokoneella. Nykyään lentolipun voi varata helposti Schengen-alueella, eikä yleensä tarvitse esittää henkilöllisyystodistusta missään.”

Kaikki nämä tiedot ovat peräisin sisäministeri Alexander Dobrindtin (CSU) hallituksen vastauksesta, jonka hän antoi sen jälkeen, kun Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen kansanedustaja ja puolueen sisäpolitiikan edustaja Gottfried Curio esitti kyselyn.

Dobrindt joutui myöntämään, että tiukennetut tarkastukset ”koskevat yksinomaan maarajoja”, mikä tarkoittaa, että lentokentillä ei käännytetty laittomia maahanmuuttajia takaisin.

Tämä lentokoneella tapahtuvan laittoman maahantulon trendi on voimistunut sen jälkeen, kun uusi liittovaltion hallitus antoi viranomaisille ohjeet alkaa hylätä turvapaikanhakijat sisäisillä rajoilla.

Teggatz vahvisti tämän ”lentokenttien kautta tapahtuvan toissijaisen muuttoliikkeen lisääntymisen” ja totesi, että ”erityisen paljon tämä koskee keskikokoisia kaupallisia lentokenttiä, kuten Hannoveria”.

Huolimatta siitä, että saksalaisille lentokentille on sijoitettu satoja virkamiehiä, tarkastukset tehdään lähes yksinomaan Schengen-alueen ulkopuolelta saapuville lennoille. Tämä tarkoittaa, että jos laiton maahanmuuttaja pääsee Kreikkaan ja onnistuu nousemaan lentokoneeseen Saksaan, on hyvin epätodennäköistä, että hänet tarkastetaan.

Dobrindt, kuten edeltäjänsä Nancy Faeser (SPD), on ilmoittanut maahanmuuttajien hylkäämisistä Saksaan saapuvien osalta, mutta vain maarajoilta. On edelleen epäselvää, miksi lentokenttiä ei ole sisällytetty tiukennettuihin rajatoimenpiteisiin.

Lähde: Remix News

