Siperiassa pakkasta -62 astetta

Venäjään kuuluvan Sahan tasavallan eli entisen Jakutian pääkaupungissa Jakutskissa on mitattu ennätyspakkaset. Lämpötila on laskenut -62,7 pakkasasteeseen. Pakkanen on Itä-Siperian kovin kahteenkymmeneen vuoteen.

Jakutia tunnetaan maailman kylmimpiin kuuluvana alueena, mutta nyt vallitseva pakkanen on erityisen raaka ja pitkäkestoinen.

”Joko sopeudut ja pukeudut oikein, tai sitten kärsit”, sanoi Jakutian asukas uutistoimisto Reutersille. ”Pukeudu lämpimästi kerroksittain, kuin kaalinkerä”.

Sahan osavaltiossa on noin miljoona asukasta, joista puolet on tataarilais-turkkilaisia jakuutteja. Sahan tasavallassa on runsaasti luonnonvaroja, kuten timantteja, kultaa, hopeaa ja öljyä.

