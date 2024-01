Sisäisen turvallisuuden yhteistyö tiivistyy Yhdysvaltojen kanssa

Sisäministeriö ja Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriö allekirjoittivat maanantaina 29. tammikuuta yhteistyöjulistuksen sisäisen turvallisuuden tiede- ja teknologiayhteistyön syventämisestä.

Julistuksen mukaan osapuolet pyrkivät edistämään tiede- ja teknologiayhteistyötä yhteisiksi tunnistetuissa sisäisen turvallisuuden kysymyksissä. Tavoitteena on lisätä tiedonvaihtoa, yhteistä tutkimusta, kehittämistä ja testausta sekä arviointia erilaisissa sisäiseen turvallisuuteen liittyvissä kokonaisuuksissa.

”Turvallisuusympäristö on muuttunut yhä epävakaammaksi. Esimerkiksi hybridivaikuttaminen ja kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat uhat haastavat turvallisuusviranomaisia. Teknologisen murroksen vauhti kiihtyy ja teknologia nivoutuu yhä tiiviimmin geopolitiikkaan, talouteen ja turvallisuuteen. Teknologia on samaan aikaan sekä merkittävä mahdollistaja että uhka sisäisen turvallisuuden alalla. Tämä yhteistyöjulistus on hyvä alku hedelmälliselle tiede- ja teknologiayhteistyölle sisäisen turvallisuuden saralla”, toteaa kansliapäällikkö Kirsi Pimiä sisäministeriöstä.

Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyö eri aloilla on vahvistunut viime vuosien aikana. Suomen Nato-jäsenyys tarkoittaa uusia avauksia Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisessä yhteistyössä, ei ainoastaan suoraan puolustuksessa vaan laajasti myös tutkimus-, innovaatio- ja teknologiapuolella. Sisäisen turvallisuuden tiede- ja teknologiayhteistyön tiivistyminen on yksi osa tätä lähentymistä. Yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa käynnistyy eri aihealueisiin keskittyvissä työpajoissa kevään aikana. Työpajoissa luodataan tulevaisuuden teknologioita ja tunnistetaan mahdollisia tutkimusyhteistyön aihioita.

Lisätietoja:

