Sisäministeriö julkaisi tuoreet ohjeet väestönsuojista – ei merkkiä sotilaallisesta uhasta

Sisäministeriö on uudistanut väestönsuojien käyttöä ja kunnossapitoa koskevat ohjeet, joiden tarkoitus on yhtenäistää käytäntöjä ja vahvistaa kriisivalmiutta.

Sisäministeriö on julkaissut päivitetyt ohjeet, jotka koskevat väestönsuojien käyttöä, ylläpitoa ja niihin liittyvien pelastussuunnitelmien laatimista. Päivitystyöhön ryhdyttiin, koska aiemmat selvitykset olivat nostaneet esiin tarpeen selkeämmille ja yhtenäisemmille käytännöille.

Uusien ohjeiden tavoitteena on helpottaa väestönsuojien käyttöönottoon ja käyttöön liittyvien suunnitelmien laadintaa sekä varmistaa, että suojien kunnossapito tapahtuu säännöllisesti ja yhdenmukaisesti. Ohjeistus tukee myös hallitusohjelman tavoitetta vahvistaa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä ja lisätä kansalaisten omatoimista varautumista kaikissa väestöryhmissä.

Ministeriö korostaa, ettei väestönsuojia otettaisi käyttöön äkillisesti, eikä Suomeen kohdistu tällä hetkellä sotilaallista uhkaa.

