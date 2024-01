Sisäministerit keskustelevat muuttoliikkeestä ja järjestäytyneestä rikollisuudesta

EU-maiden sisäministerit kokoontuvat Belgian Antwerpeniin ja Brysseliin 24.-25.1. epäviralliseen ministerikokoukseen. Ministereiden asialistalla on muun muassa muuttoliike ja huumausaineisiin liittyvä järjestäytynyt rikollisuus.

Ministerit keskustelevat tilapäisen suojelun jatkamisesta Venäjän hyökkäyssotaa pakeneville ukrainalaisille sekä täydentävistä ja vaihtoehtoisista keinoista tarjota suojelua.

-Venäjä on hyökkäyssodallaan pakottanut miljoonat ukrainalaiset pakenemaan kodeistaan. Tarvitsemme yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja sekä yhteisen lähestymistavan ukrainalaisten tukemiseksi, toteaa sisäministeri Mari Rantanen.

-Venäjä on myös kohdistanut EU:n jäsenmaihin, esimerkiksi Suomeen, välineellistettyä maahantuloa. Jotta pystymme paremmin vastaamaan näihin tilanteisiin, tarvitsemme unionitasolla mekanismin, jolla välineellistetyn maahantulon tilanteessa turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voitaisiin tarvittaessa keskeyttää väliaikaisesti, ministeri jatkaa.

Järjestäytynyt rikollisuus yksi Belgian puheenjohtajakauden prioriteeteista

Toisena aiheena sisäministereillä on huumausaineisiin liittyvä järjestäytynyt rikollisuus. Järjestäytyneen rikollisuuden organisoima huumekauppa on nykyään yksi Euroopan vakavimmista turvallisuusuhkista ja usein huumeet liikkuvat maasta toiseen satamien kautta.

Puheenjohtajamaa Belgia tuo kokouksessa keskusteluun eurooppalaisen satama-allianssin, jonka avulla on määrä vahvistaa logistiikkakeskusten torjuntakykyä. Samalla tehostetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä solmimalla esimerkiksi kumppanuuksia viranomaisten ja isojen laivayhtiöiden välillä. Tavoitteena on myös Euroopan laajuisesti saada Tulli vahvemmin mukaan satamien lainvalvontatyöhön, Suomessa Tulli on jo tiiviisti mukana.

Lisätietoja:

ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 040 720 22 16, laura.yli-vakkuri@gov.fi

sisäministeriön viestintä, media.sm@gov.fi (ministerin haastattelupyynnöt)

Sisäministeriö