Sisuradio muuttaa nimensä

Ruotsin radion suomenkielinen kanava Sisuradio on vastedes nimeltään Sveriges Radio Finska.

Muutoksen perusteluksi on esitetty, ettei sisu sanana merkitse nuoremmille suomenkielisille sukupolville juuri mitään. Enintään jotakin vanhahtavaa. Sisu voi esiintyä kaupallisessa käytössä, mikä kuitenkaan ei ollut muutoksen syy.

Helsingin Sanomien uutisessa viitattiin painokkaasti, että sisu voidaan mieltää viittaavan Suomen Sisuun, johon kanavan on sanottu tulleen sekoitetuksi. Näin olisi tapahtunut varsinkin Suomessa. Uutisessa viitataan nimeltä mainiten perussuomalaisiin poliittisiin vaikuttajiin, kuten puheenjohtaja Jussi Halla-ahoon.

Helsingin Sanomat kertoi asiasta sunnuntaina. Painetta nimenmuutokseen on ollut olemassa jonkin aikaa, kertoi kanavajohtaja Anne Sseruwagi lehdelle. Eräät Sisuradion toimittajat ovat vahvistaneet Kansalaiselle, että etenkin viime aikoina Ruotsiin tulleiden toimittajien parissa motiivina on ollut Suomen Sisun nouseminen julkisuuteen Suomessa. On jouduttu muun muassa selittämään, ettei kanava ole edellä mainitun järjestön radiokanava.

Nimenmuutos on ollut vireillä parin vuoden ajan muutoinkin. Asiaa käsiteltiin yli vuosi sitten kanavakokouksessa, jossa enemmistö toimittajista kannatti muutosta ylipäänsä. Maassa kauemmin asuneista ja siellä syntyneistä useammat kannattivat Sisuradion säilyttämistä, kun taas toisella kannalla oli enimmäkseen Suomesta myöhemmin tulleita, kertovat eräät toimittajat. Kanavajohtaja kiistää nämä tiedot.

Helsingin Sanomissa 2. helmikuuta julkaistussa uutisessa kanavajohtaja Sseruwagi sanoo, ettei nimenmuutoksesta ole tehty lopullista päätöstä, vaan se ratkeaisi kesän tai syksyn mittaan. Seuraavana päivänä Sisuradiossa kanavajohtaja blogissaan kirjoittaa, että muutos astuukin voimaan heti keväällä ja että nimeksi tulee Sveriges Radio Finska. Vaihtoehtona oli ollut myös Sveriges Radio Suomi. Sen kuitenkin on katsottu yleisön voivan sekoittaa Ylen pääkanavaan ”Radio Suomeen”. Lisäksi ruotsalaisten puheessa ”Suomi” ääntyy usein ”Soumi”.

Sisuradion nimellä Sveriges Radion suomenkielinen kanava on toiminut vuodesta 1995. Alunperin SR:n suomenkielinen ohjelma alkoi vuonna 1969; puolen vuosisadan taivalta juhlistettiin viime syksynä. Ohjelmaa oli tarjolla sekä sen ajan Riksradion että SR:n hallitseman alueradioverkoston Lokalradio Ab:n kautta alkaen 1977. Nämä SR:n pääkanavat yhdistettiin vuonna 1992. Digiradioaikaan 1995 siirryttäessä suomenkielisen kanavan nimeksi tuli Sisuradio (Radio Sisu) yleisökilpailun tuloksena. Ohjelmaa lähetettiin aluksi kanavalla P7.

Tätä nykyä Sisuradion ohjelmaa radiokanavilla on kuultavissa P2:n sekä Tukholman seudulla P6:n aalloilla arkisin 6.00 – 6.35 ja 13.00 – 15.00, lauantaisin 14.00 – 15.00 ja sunnuntaisin 7.00 – 9.00 ja 16.00 – 17.00. Kanavalla P4, joka on valtakunnallinen ”Radio Ruotsi” sekä netissä on arkisin lyhyt uutiskatsaus ennen klo 13, maanantaisin 21.40 – 00.00 Karlavagnen: ”Finsk Twist” -ohjelma sekä perjantaisin 20.40- 21.40 Popula.

Nettiradion osalta, johon toiminta nykyisin painottuu, ovat lähetykset kuultavissa ympäri maailmaa, myös älypuhelimen kautta Play App:n kautta. Ohjelmaa on päivittäin klo 06 – 18, minkä lisäksi vielä sen jälkeen nuorten ohjelmaa. Kello 06 – 10 päivä alkaa juonnetulla suoralla lähetyksellä. Nauhoitettuja omia tuotantoja kuullaan 10 – 13, jonka jälkeen Talk Show toimittajien Ikäheimo ja Pelkonen omassa ohjelmassa. Juonnettu Sisuradion iltapäivä kuullaan 14 – 17 ja Meänraatio, ohjelmaa pohjoisesta Ruotsista tunnin verran klo 18 asti.