Sitra lahjoittaa 10 miljoonaa euroa presidentti Ahtisaaren CMI-säätiön Rauhanrahastoon

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallintoneuvosto päätti tukea rauhanvälitysjärjestö CMI:n työtä ja tehdä poikkeuksellisen lahjoituksen maailman konfliktialueiden tukemiseksi. Kymmenen miljoonan euron lahjoituksella CMI:n Rauhanrahastoon tulevaisuustalo haluaa varmistaa presidentti Martti Ahtisaaren elämäntyön jatkumisen.

Sitra tukee suomalaisen rauhanvälitysjärjestö CMI:n Rauhanrahastoa lahjoittamalla 10 miljoonaa euroa sijoitettavaksi rahaston pääomaan. Ainutkertaisesta lahjoituksesta päätti Sitran hallintoneuvosto kokouksessaan tiistaina 14. marraskuuta. Sitra maksaa lahjoituksen kahdessa erässä seuraavien kahden vuoden aikana.

”Kansainvälisen politiikan muutokset näkyvät Suomessa asti. Tässä poikkeuksellisessa ja hyvin vakavassa tilanteessa myös Sitra voi edistää vakautta lahjoituksella presidentti Ahtisaaren elämäntyön kunniaksi”, Sitran hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Lintilä toteaa.

Vielä viime viikolla Lintilä sanoi MTV Uutisille, että rauhantyö ei ole Sitran laissa määriteltyjen tehtävien mukaista. Lintilän mukaan rahat Rauhanrahastoon pitää löytyä joko budjetin sisältä tai hallituksen antamasta lisäbudjetista.

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation on itsenäinen suomalainen järjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee konflikteja vuoropuhelun ja rauhanvälityksen avulla. Presidentti ja rauhannobelisti Martti Ahtisaaren vuonna 2000 perustama CMI on yksi maailman johtavista rauhanvälittäjistä. CMI:n suurimmat rahoittajat ovat Suomen valtio, Euroopan unioni ja Ruotsin valtio. CMI:n Rauhanrahasto on perustettu vuonna 2022 tukemaan CMI:n työtä. Rahasto tavoittelee pääomakseen 30 miljoonaa euroa.

Sitra on eduskunnan alainen itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto. Sitran tavoitteena on siitä säädetyn lain mukaan edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä toimimalla erityisesti sellaisten hankkeiden toteuttamiseksi, jotka vaikuttavat kansantalouden voimavarojen käyttöä tehostavasti tai tutkimuksen ja koulutuksen tasoa kohottavasti taikka jotka selvittävät tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoja.

Kansalainen uutisoi aiheesta aiemmin.