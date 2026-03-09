SJRY: Pelaajilta yhteinen kannanotto ”Pride-kohuun”

Suomen Jääkiekkoilijat ry (SJRY) julkaisi tänään tiedotteen, jossa yhdistys muistuttaa, että jääkiekon ympärillä käytävässä arvokeskustelussa on tärkeää huomioida myös pelaajien oikeudet työntekijöinä ja yksilöinä.

Lauantaista lähtien on ollut käynnissä keskustelu TPS:n Veli-Matti Savinaisen päätös olla pukematta päälleen With Pride from Turku -teemaottelun pelipaitaa.

SJRY:n tiedotteen mukaan ammattijääkiekkoilijat toimivat työsuhteessa seuroihinsa. Pelaajilla on työntekijöinä samat perusoikeudet kuin muillakin ihmisillä, ja Suomen perustuslaki turvaa jokaiselle ajatuksen-, omantunnon- ja mielipiteenvapauden. Pelaajien keskeinen työsuhdevelvoite on osallistua joukkueen urheilutoimintaan ja pelata jääkiekkoa. Sen sijaan osallistuminen erilaisiin yhteiskunnallisiin tai poliittisiin kannanottoihin, kampanjoihin tai arvoja korostaviin viesteihin on luonteeltaan symbolista viestintää, joka liittyy pelaajan henkilökohtaisiin mielipiteisiin.

– Urheilussa tulee edistää yhdenvertaisuutta ja kaikkien ihmisten kunnioittamista. Samalla on muistettava, että yhdenvertaisuuteen kuuluu myös oikeus omaan mielipiteeseen, sanoo Suomen Jääkiekkoilijat ry:n varapuheenjohtaja Ilari Melart.

– Pelaajia ei pidä asettaa tilanteeseen, jossa heidän henkilökohtaiset mielipiteensä johtavat haitallisiin seurauksiin työelämässä. Työntekijän näkökulmasta on tärkeää, että myös tällaisissa tilanteissa kunnioitetaan perusoikeuksia, Melart jatkaa.

Pelaajayhdistys korostaa, että ammattiurheilussa pelkkä muodollinen vapaaehtoisuus ei aina tarkoita todellista valinnanvapautta.

– Ammattijääkiekossa pelaajat ovat hyvin näkyvässä asemassa. Jos pelaaja kieltäytyy osallistumasta symboliseen kannanottoon, hän voi joutua voimakkaan julkisen arvostelun kohteeksi. Samalla on nähty myös tilanteita, joissa osallistuvia pelaajia arvostellaan ja heidän ratkaisujaan kyseenalaistetaan, toteaa Suomen Jääkiekkoilijat ry:n puheenjohtaja Teemu Ramstedt.

– Ammattiurheiluun kuuluu julkinen arviointi ja myös kritiikki. Pelaajia ei kuitenkaan pitäisi asettaa kohtuuttoman julkisen paineen tai leimaamisen kohteeksi sen perusteella, minkä henkilökohtaisen ratkaisun he tekevät. Jokaisella tulee olla mahdollisuus toimia oman mielipiteensä mukaisesti, Ramstedt sanoo.

Pelaajayhdistys korostaa myös, että työntekijöiden perusoikeudet ovat keskeinen osa suomalaista työelämää ja oikeusvaltiota.

– Lainsäädäntöä ei tule muuttaa tavalla, joka heikentäisi työntekijöiden oikeutta mielipiteenvapauteen. Työelämässä on tärkeää turvata sekä yhdenvertaisuus että yksilön perusoikeudet, Ramstedt sanoo.

Suomen Jääkiekkoilijat ry korostaa, että jääkiekon tulee olla ympäristö, jossa kunnioitetaan sekä yhdenvertaisuutta että yksilön perusoikeuksia. Rakentava arvokeskustelu on tärkeää, mutta sen tulee tapahtua tavalla, joka ei aseta pelaajia kohtuuttomaan tilanteeseen.