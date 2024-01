Skandaali saksalaisessa koulussa: Neljä radikalisoitunutta muslimioppilasta valvonut sharia-lain toimeenpanoa ja noudattamista koulussa – koskenut myös opettajia

Skandaali saksalaisessa koulussa: oppilaat toimivat shariapoliiseina.

Neljä muslimioppilasta on tiettävästi vaatinut tiukkojen islamilaisten sääntöjen käyttöönottoa Nordstadtin peruskoulussa Neussissa, Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Sisältää sukupuolten erottelun oppitunneilla.

Oppilaat ovat 17-19-vuotiaita, kuten saksalaisissa tiedotusvälineissä kerrotaan. Focuksen mukaan kolmella oppilaalla on arabimaahanmuuttajatausta ja neljäs on italialaistaustainen. Nuorten sanotaan radikalisoituneen salafistisaarnaajien Amor Ben Hamidan ja Pierre Vogelin videoiden perusteella.

Oppilaiden kerrotaan vaatineen, että muslimit saisivat lähteä koulusta aikaisemmin perjantairukousta varten ja että sukupuolinen erottelu uimaopetuksessa koskisi myös opettajia. Näitä vaatimuksia esittäessään he myös painostivat opiskelutovereitaan, joita he pitivät ”huonoina muslimeina”. Kurssin aikana nämä neljä opiskelijaa ilmaisivat myös selvästi, että he vastustavat demokratiaa, ja vaativat, että naisten pitäisi peittää itsensä sharia-lain mukaisesti.

Kostotoimien pelossa useat opiskelijat näyttävät noudattaneen ryhmän ohjeita. Joidenkin sanotaan kääntyneen islaminuskoon, kuten Bild-lehti kertoo. Silminnäkijöiden mukaan ryhmä ei pysähtynyt edes koulun muslimiopettajien eteen. Heitä myös varoitettiin, etteivät he olleet noudattaneet ”islamin sääntöjä”.

”Oppilaat istuivat erikseen sukupuolen mukaan, pojat luokan etuosassa ja tytöt takaosassa. Naisoppilaat välttivät katsomasta opettajien kasvoihin, kun heille puhuttiin.”

Kun koulu reagoi, islamistiryhmän jäsenet torjuivat Saksan oikeusjärjestelmän. Focusin mukaan ryhmä jopa kannatti kivittämistä rangaistukseksi rikkomuksista. Tämä esitys on kuitenkin ristiriidassa Düsseldorfin piirihallituksen lausunnon kanssa.

Nordrhein-Westfalenin sisäministeri Herbert Reul (CDU) reagoi tapahtumiin perjantaina. Hän puhui vakavasta tapauksesta ja kehotti vanhempia, opettajia ja kasvattajia kiinnittämään enemmän huomiota nuorten islamilaiseen radikalisoitumiseen. On tärkeää toimia ajoissa, jos merkkejä tästä ilmiöstä havaitaan.

Koulu on nyt vedonnut kansalliseen turvallisuuteen. Se on aloittanut tutkimukset.

Lähde: 20 minutes, Bild