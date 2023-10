Skotlannin pääministeri haluaa sijoittaa miljoona palestiinalaista uudelleen EU:hun

Skotlannin pääministeri Humza Yousaf on vakuuttanut, että hänen maansa on valmis ottamaan vastaan oman osuutensa palestiinalaispakolaisista, ja kehottanut muuta Euroopan unionia tekemään samoin.

Skotlannin johtaja esitti huomautuksensa sosialistisen Skotlannin kansallispuolueen (SNP) puoluetilaisuudessa torstaina, jossa hän kehotti kansainvälistä yhteisöä ”sitoutumaan pakolaisohjelmaan Gazan kansalle”.

”Tällä hetkellä Gazassa on miljoona siirtymään joutunutta ihmistä”, hän sanoi puolueen jäsenille ja lisäsi, että nämä ihmiset tarvitsevat ”turvallisuutta ja turvapaikan”.

Yousaf on ensimmäinen muslimipoliitikko, joka johtaa yhtä Britannian suurimmista puolueista, ja ensimmäinen muslimi, joka on Länsi-Euroopan valtion hallituksen päämies. Hän on ollut SNP:n johtajana maaliskuusta lähtien, jolloin hänet asetettiin tehtävään Nicola Sturgeonin eron jälkeen. Häntä, kuten Britannian pääministeriä Rishi Sunakia, ei äänestetty tehtäväänsä.

