Skotlannin uusi muslimijohtaja on sananvapauden vastainen vasemmistoseparatisti, joka haluaa vähemmän valkoisia korkeisiin virkoihin

Yousaf on seurannut Nicola Sturgeonia Skotlannin kansallisen puolueen (SNP) johtajana. SNP johtaa Skotlannin hajautettua hallitusta – joka vastaa suunnilleen Yhdysvaltain osavaltiohallitusta – koalitiossa vielä vasemmistolaisemman Skotlannin vihreiden kanssa.

Hän pudotti kristityn kilpailijansa Kate Forbesin, jota painostettiin sisäisen johtajakampanjan aikana hänen vastustaessaan yksityisesti samaa sukupuolta olevien avioliittoa. Hän jäi ensimmäisellä kierroksella häviölle saaden 52,1 prosenttia äänistä sen jälkeen, kun hylätyn kolmannen ehdokkaan äänet jaettiin hänelle uudelleen monimutkaisessa siirtoäänivaalitavassa.

Kiistelty poliitikko tunnetaan ehkä parhaiten siitä, että hän on puolustanut sananvapauden vastaisia lakeja, joiden mukaan niin sanotun ”vihan lietsominen” on rangaistavaa jopa yksityisessä kodissa: ”Onko meistä mukava antaa puolustusta jollekin, jonka käytös on uhkaavaa tai loukkaavaa ja joka tahallaan lietsoo vihaa esimerkiksi muslimeja vastaan? Sanommeko, että se on oikeutettua, koska se tapahtuu kotona?”

Yousaf on myös jokseenkin kuuluisa Skotlannin parlamentissa levinneestä kiukuttelustaan, jossa hän arvosteli Skotlannin korkeissa viroissa toimivien valkoihoisten määrää. Skotlannin viimeisimmän väestölaskennan mukaan valkoisista skotlantilaisista/brittiläisistä 91,8 prosenttia on valkoihoisia ja lisäksi 4,2 prosenttia puolalaisia, irlantilaisia, romaneita/matkailijoita tai ”muita valkoisia” – ja hän väitti, että ”Skotlannissa on rakenteellisen rasismin ongelma”.

My comments from yday’s debate directed to my fellow Govt colleagues

Is easy to point out Opposition failures, we have to accept that we’ve not made enough progress for our minority communities

I take this as a personal failure & recommit myself to a fairer Scotland for all pic.twitter.com/yskVDS9TGu

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) June 11, 2020