Slovakian pääministeri Robert Ficoa ammuttiin – tila vakaantunut murhayrityksen jälkeen

Slovakian pääministeriä Robert Ficoa ammuttiin keskiviikkona iltapäivällä hallituksen kokouksessa Handlovan kaupungin lähellä. Silminnäkijöiden mukaan pääministeriä kohti ammuttiin neljä laukausta, joista ainakin yksi näytti osuneen Ficoon.

‼️The moment of the assassination attempt on Slovak Prime Minister Robert Fico pic.twitter.com/8NIWpbWflT

