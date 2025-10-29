Slovenia järjestää kansanäänestyksen avustetusta itsemurhasta

Slovenian eutanasialaki sallisi lääkärin avustaman kuoleman parantumattomasti sairaille. Vastustajat vaativat uusintaäänestystä, ja marraskuussa kansa päättää lain kohtalosta.

Slovenian parlamentti hyväksyi heinäkuussa lain, joka sallii avustetun itsemurhan tietyissä olosuhteissa. Marraskuussa kansalaiset pääsevät äänestämään, otetaanko laki käyttöön.

Useat Euroopan maat, kuten Sveitsi ja Itävalta, sallivat jo lääkärin avustaman itsemurhan terminaalivaiheen potilaille. Slovenian oli määrä liittyä joukkoon parlamentin päätöksen myötä, mutta konservatiivien tukema kansalaisryhmä keräsi vaaditut 40 000 allekirjoitusta, mikä käynnisti kansanäänestyksen. Äänestys järjestetään 23. marraskuuta.

Lain mukaan selväjärkisillä, parantumattomasti sairailla potilailla olisi oikeus lääkärin avustamaan kuolemaan, jos kärsimys on sietämätöntä eikä hoidoista ole enää apua. Avustettu itsemurha olisi sallittu myös tilanteissa, joissa hoito ei tarjoa realistista toipumisen tai tilan paranemisen mahdollisuutta. Mielenterveyden aiheuttamaan kärsimykseen laki ei kuitenkaan ulottuisi.

Vuoden 2024 ensimmäisessä kansanäänestyksessä 55 % slovenialaisista kannatti käytäntöä. Slovenian lainsäädäntö mahdollistaa kuitenkin uusintaäänestyksen, jos kansalaisryhmä kerää riittävästi nimiä. Jotta laki kaatuisi, enemmistön – vähintään 20 %:n äänioikeutetuista – on äänestettävä sitä vastaan

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta: