Slovenia mobilisoi armeijan Kroatian rajalle

Slovenian rajoja valvova poliisi on ylikuormitettu koronapandemian johdosta, joten sisäministeri Hojs haluaa mobilisoida armeijan rajavalvontatehtäviin.

Slovenian sisäministeri Ales Hojs kertoi viime keskiviikkona, että armeijan mobilisointi Kroatian rajalle on laittoman siirtolaisuuden vuoksi välttämätöntä.

– Armeijan mobilisointi etelärajan valvontaan on nykytilanteessa välttämätöntä leviävän koronaviruksen vuoksi, Hojs kertoi lehdistötilaisuudessa Ljubljanassa.

Armeijaa voidaan käyttää, jos parlamentin jäsenistä kaksi kolmasosaa antaa hyväksyntänsä. Tämän vuoksi Hojs sanoi tapaavansa opposition edustajat vakuuttaaksensa heidät toimenpiteen välttämättömyydestä. Armeijan mobilisoinnilla on pääministeri Janez Janšan kabinetin ja presidentti Bortu Pahorin hyväksyntä, joten sisäministeri Hojs piti myös parlamentin hyväksyntää todennäköisenä.

Armeijan apu rajoilla on välttämätöntä, koska kasvanut laiton siirtolaisuus vie liikaa paljon poliisin voimavaroja. Poliisilla on paljon muitakin tehtäviä koronakriisin aikana.

– Sloveniassa ei ole vielä kovin paljon sairastuneita siirtolaisia, mutta vuoden alussa laittomia siirtolaisia oli 70 prosenttia viime vuotta enemmän. Bosnia-Hertsegovinassa on 6000 siirtolaista. Emme tiedä, missä he ovat tai kantavatko he koronavirusta. Siksi etelärajan valvominen on tällä hetkellä yksi hallituksen tärkeimmistä asioista, Hojs painotti.

Sisäministeri myös muistutti, että hallituksen tärkein asia on Slovenian kansalaisten suojeleminen.

