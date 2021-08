Slovenian Janša: Brysselillä ei ole oikeutta pakottaa näkemyksiään EU-jäsenvaltioille

Puolan uutistoimisto PAP:n haastattelussa torstaina 5. elokuuta Slovenian pääministeri Janez Janša otti kantaa muun muassa nykyiseen Brysselin ja Puolan sekä SLovenian välillä vallitsevaan oikeusjärjestelmää koskevaan kiistaan.

Pääministeri Janez Janša johtaa oikeistokonservatiivista Slovenian demokraattista puoluetta (Slovenska demokratska stranka, SDS). Hänen mukaansa Keski-Euroopan maiden lähihistoriasta johtuvia erityispiirteitä ei ymmärretä lännessä.

– Monilla Brysselissä ja muualla ei ole historiallista muistia totalitaarisesta aikakaudesta ja tuon ajan oikeusjärjestelmästä. Tämä estää heitä ymmärtämästä todellista tilannetta, pääministeri sanoi viitaten Puolan oikeusjärjestelmän uudistukseen ja vastaaviin keskusteluihin Sloveniassa.

Janšan kokemus oikeusjärjestelmästä on erilainen kuin monilla länsieurooppalaisilla poliitikoilla, jotka kritisoivat häntä. 32 vuotta sitten, kun sotilastuomioistuin tuomitsi Janšan vankeuteen, hänet vietiin selliin Jugoslavian sosialistisen tasavallan rikoslakien mukaisesti.

– Yhden [lain] johdannossa luki, että oikeusjärjestelmä on väline kommunistisen puolueen ohjelman toteuttamiseksi ja että rikoslaki on väline tuhota luokkavihollinen. Tämä rikoslaki, jolla tuhotaan luokkavihollinen, oli periaate, jota toteutettiin entisessä Jugoslaviassa ja kaikissa sen tasavalloissa. Tällä tavoin kommunistinen hallinto kohteli vastustajiaan ja pelotteli ihmisiä. Tuhansien ihmisten elämä, perhe ja ura tuhottiin … se oli järjestelmä poliittisten vastustajien tuhoamiseksi.

Pääministerin mukaan ”oikeuslaitoksella on huono maine ja ihmisten luottamus oikeuslaitokseen on heikko”. Siksi tarvitaan uudistuksia.

– On vaikea puhua puolueettomista oikeudenkäynneistä tai puolueettomuudesta, kun näemme tuomareita ylpeilemässä totalitarismin symboleilla – jopa avoimesti sympatisoimalla vanhan hallinnon ideologiaa.

Janša kokee velvollisuudekseen kiinnittää huomiota poikkeamiin siitä, mitä demokraattinen valtio on velvollinen takaamaan kansalaisilleen: muun muassa oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

EU-lainsäädäntö ei ole kansallisten perustuslakien yläpuolella

Seuraavaksi pääministeri käsitteli kysymystä siitä, ovatko EU-lait etusijalla kansallisiin perustuslakeihin nähden. Hänen mukaansa yhdelläkään EU-toimielimellä ei ole oikeutta määrätä jäsenmaalle mitään sellaista, mikä on sen perustuslain vastaista.

– Viimeaikainen kehitys, joka koskee jännitteitä EU-lainsäädännön noudattamisesta, on huolestuttavaa ja vaatii vakavaa ja vastuullista vastausta kaikkien jäsenvaltioiden johtajilta.

Euroopan on säilyttävä ennen kaikkea vapauden alueena

Lopuksi Slovenian pääministeri korosti, että eurooppalaisten on keskityttävä siihen, mikä yhdistää heidä.

– Tavoitteenamme on Eurooppa, joka on yhtenäinen, vapaa ja sinut itsensä kanssa … Koska mitä suurempi tämä alue on, sitä turvallisempaa meillä on ja sitä vauraampia olemme.

Lähde wPolityce.pl