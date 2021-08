Slovenian pääministeri: ”Jos afganistanilaiset naiset voivat taistella Talibania vastaan, niin pitää miestenkin pystyä!”

– Emme salli vuoden 2015 strategisen virheen toistumista. Autamme vain niitä, jotka ovat auttaneet meitä Nato-operaation aikana, ja EU:n jäsenvaltioita, jotka suojelevat ulkorajojamme, hän kirjoitti.

– Jos naiset voivat organisoitua ja taistella Talibania vastaan, niin pitää miestenkin pystyä. EU:lla ja Slovenialla ei ole velvollisuutta auttaa ja rahoittaa kaikkia planeetan pakolaisia ​​sen sijaan, että he puolustaisivat omaa maataan, hän kirjoitti toisessa Twitter-viestissä.

If women can organize and fight against the #Taliban in some parts of #Afghanistan, so should men. It is not the duty of the #EU or #Slovenia to help and pay everyone on the planet who is fleeing, instead of fighting for their homeland. pic.twitter.com/cio0bxSCAz

