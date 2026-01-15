Soininvaara haluaa huumeet Alkoihin

Vihreiden entinen kansanedustaja ja puheenjohtaja Osmo Soininvaara laillistaisi huumeet ja perustelee vapauttamista aineiden turvallisuudella ja huumerikollisten monopolin tuhoamisella.

Soininvaaran tänään julkaistussa blogitekstissä hän siteeraa The Econimist-lehteä, jonka mukaan sota huumeita vastaan on jo hävitty, ja koska sitä ei voida voittaa, on otettava rikollisilta monopoli valtion monopoliksi.

Soininvaaran mukaan kieltopolitiikka on lisännyt huumeiden haittoja ja jopa käyttöä.

– Suomen luonnossa kasvaa yleinen kaikkien saatavilla oleva huumesieni. Voisi luulla, että kaikkien saatavilla oleva ilmainen huume olisi katastrofi, mutta aika vähäiseksi sen käyttö on jäänyt. Siitä ei ole tullut ongelmaa juuri siksi, että se on vapaasti saatavilla, kirjoittaa Soininvaara.

– Huumepolitiikan liberalisointi ei ole lisännyt huumehaittoja. Sekä Alankomaat että Portugali raportoivat, että vaarallisten huumeiden käyttö on vähentynyt, kun kannabiksen myyminen on käytännössä laillistettu.