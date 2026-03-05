Kotimaa Maahanmuutto Politiikka Talous

SOL vahvistaa työperäisen hyväksikäytön: työntekijöiltä perittiin kynnysrahaa laajasti

5.3.2026 09:00
Kommentti
Nina Metsälä
240 Katselukertoja
Kuvituskuva: kuvakaappaus/Youtube.

Yhtiön sisäinen selvitys osoittaa, että kynnysrahoja on peritty sekä SOLin työntekijöiden että ulkopuolisten toimesta.

SOL Palvelut vahvistaa, että epäilyt työntekijöiltä perityistä kynnysrahoista ovat osoittautuneet tosiksi yhtiön teettämässä selvityksessä, MTV uutisten mukaan. Noin parikymmentä työntekijää kertoi heiltä pyydetyn maksua työpaikan saamiseksi, ja kuusi ilmoitti joko maksaneensa tai olevansa edelleen velkaa pestistä. Useimmiten maksu oli alle tuhat euroa ja se oli suoritettu joko SOLin työntekijälle tai ulkopuoliselle taholle.

Kysely lähetettiin yli 5 200 työntekijälle, joista vastasi runsaat 1 600. SOL kertoo vieneensä jo viime vuonna poliisille kaksi tapausta, joissa oli riittävästi näyttöä kynnysrahojen maksamisesta. Yhtiön mukaan poliisilla ei kuitenkaan ole tällä hetkellä aktiivisia tutkintoja, joissa SOLia tai sen työntekijöitä epäiltäisiin kynnysrahan ottamisesta.

Hallinnossa vakavia puutteita

Selvityksen mukaan SOLin sisäiset rakenteet eivät ole riittävästi suojanneet työperäiseltä hyväksikäytöltä. Esihenkilöillä on ollut laaja valta päättää palkoista, työvuoroista ja työkohteista, mikä on lisännyt väärinkäytösten riskiä. Myös ilmoituskanavat ovat olleet osin puutteellisia, eikä monikulttuurisen henkilöstön erityistarpeita ole huomioitu riittävästi.

Yhtiö aikoo nyt uudistaa HR-järjestelmänsä ja kehittää sähköisiä työkaluja, jotka varmistavat tasapuolisen tiedonkulun. Lisäksi SOL ilmoittaa, ettei se toistaiseksi osallistu työntekijöiden ensimmäisten oleskelulupien hakuprosesseihin. Rekrytointi on keskitetty HR-osastolle ja hoidetaan sähköisesti.

Taustalla keskustelu työperäisestä hyväksikäytöstä

Riippumaton selvitys käynnistettiin sen jälkeen, kun julkinen keskustelu työperäisestä hyväksikäytöstä voimistui Paavo Teittisen kirjan Pitkä vuoro – Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen julkaisun myötä. Teos nosti esiin laajempia ongelmia ulkomaisen työvoiman asemassa Suomessa.

Lue lisää aiheesta:
Uutuuskirja: Moderni orjuus risteilee Itämerellä – SOL:in ulkomaalaiset siivoojat maksoivat työsopimuksista ja oleskeluluvista Suomessa
Filippiiniläistaustainen siivousyrittäjä epäiltynä laittoman maahantulon järjestämisestä Suomeen
Ulkomaalaistaustaiset siivousyrittäjät epäiltyinä työperäisestä ihmiskaupasta ja työsyrjinnästä
Ihmiskaupan uhrien määrä Suomessa tasaantunut – pakkotyö ja pakkoavioliitto yleisimpiä ihmiskaupan muotoja
Ihmiskaupan uhrien määrä Suomessa edelleen korkea – pakkotyö yleisin hyväksikäytön muoto
Tilaa
Ilmoita
1 Kommentti
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Marko Kristian

Eu teki ”vapaakauppasopimuksen” Intian kanssa.
Äskettäin oli Orpo Intiassa ja nyt on Stubb Intiassa.
Vapaakauppa on tietenkin ihan jees, mutta tähän kun nyt sisältyy ”työvoiman ja opiskelijoiden vapaa liikkuvuus”.
Miettikääpä mitä se tarkoittaa.
Sata miljoonaa intialaista tulee tuon perusteella eurooppaan, ja 500 miljoonaa perheenjäsentä seuraa perässä..

2
Tagit