SOL vahvistaa työperäisen hyväksikäytön: työntekijöiltä perittiin kynnysrahaa laajasti

Yhtiön sisäinen selvitys osoittaa, että kynnysrahoja on peritty sekä SOLin työntekijöiden että ulkopuolisten toimesta.

SOL Palvelut vahvistaa, että epäilyt työntekijöiltä perityistä kynnysrahoista ovat osoittautuneet tosiksi yhtiön teettämässä selvityksessä, MTV uutisten mukaan. Noin parikymmentä työntekijää kertoi heiltä pyydetyn maksua työpaikan saamiseksi, ja kuusi ilmoitti joko maksaneensa tai olevansa edelleen velkaa pestistä. Useimmiten maksu oli alle tuhat euroa ja se oli suoritettu joko SOLin työntekijälle tai ulkopuoliselle taholle.

Kysely lähetettiin yli 5 200 työntekijälle, joista vastasi runsaat 1 600. SOL kertoo vieneensä jo viime vuonna poliisille kaksi tapausta, joissa oli riittävästi näyttöä kynnysrahojen maksamisesta. Yhtiön mukaan poliisilla ei kuitenkaan ole tällä hetkellä aktiivisia tutkintoja, joissa SOLia tai sen työntekijöitä epäiltäisiin kynnysrahan ottamisesta.

Hallinnossa vakavia puutteita

Selvityksen mukaan SOLin sisäiset rakenteet eivät ole riittävästi suojanneet työperäiseltä hyväksikäytöltä. Esihenkilöillä on ollut laaja valta päättää palkoista, työvuoroista ja työkohteista, mikä on lisännyt väärinkäytösten riskiä. Myös ilmoituskanavat ovat olleet osin puutteellisia, eikä monikulttuurisen henkilöstön erityistarpeita ole huomioitu riittävästi.

Yhtiö aikoo nyt uudistaa HR-järjestelmänsä ja kehittää sähköisiä työkaluja, jotka varmistavat tasapuolisen tiedonkulun. Lisäksi SOL ilmoittaa, ettei se toistaiseksi osallistu työntekijöiden ensimmäisten oleskelulupien hakuprosesseihin. Rekrytointi on keskitetty HR-osastolle ja hoidetaan sähköisesti.

Taustalla keskustelu työperäisestä hyväksikäytöstä

Riippumaton selvitys käynnistettiin sen jälkeen, kun julkinen keskustelu työperäisestä hyväksikäytöstä voimistui Paavo Teittisen kirjan Pitkä vuoro – Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen julkaisun myötä. Teos nosti esiin laajempia ongelmia ulkomaisen työvoiman asemassa Suomessa.

